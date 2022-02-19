四部门联合公布2021年度智能制造试点示范工厂名单 飞鹤入选

2月18日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局联合公布了2021年度智能制造试点示范工厂揭榜单位和优秀场景名单，飞鹤（泰来）乳品有限公司入选“乳制品智能制造示范工厂”。

飞鹤相关负责人介绍，飞鹤工厂在建设之初就按照全面数字化、智能化工厂设计及建设，不仅实现全过程自动化控制，更综合应用了物联网、云计算、大数据分析等技术，形成一套网络世界与物理世界的交互系统，具有可靠性高、可扩展性好、实时性强等特点。具体来说，飞鹤的智能工厂建设可以分为五个层次，五个系统横向关联、纵向打通，全面覆盖自动化控制、设备数据集成、执行控制、流程智能、智能数据等多个层级的智能化管理。借助这一套智能化体系，中国飞鹤建立了产品质量控制智能化信息化管理系统，实现了供应链上下游协同高效管理，企业内部实现了所有环节信息的无缝衔接。实时收集生产现场的各种生产信息、及时的信息共享和准确的事件预报为公司管理层进行生产决策提供了实时现场数据，促进了管理与制造的一体化和实时化。

该负责人表示，近年来，飞鹤一直探索推动工厂信息化、数字化升级，积极承担国家级科研及省重大攻关、产业化项目。截至目前，公司已获得19项科技成果登记证书，13项授权发明专利，20项受理发明专利，14项软件著作权，4项省、市科技进步奖。