今年北京将建30家母婴友好医院

昨日，北京市政府召开2022年全市卫生健康工作视频会议，总结回顾2021年工作，分析面临的形势和任务，安排部署2022年重点工作。市政协副主席、市卫生健康委主任于鲁明介绍，今年本市卫生健康领域将有8个方面的重点工作，涉及做好冬奥会等重大活动疫情防控和医疗保障、抓好疫情常态化防控和应急处置工作、完善公共卫生应急管理体系、提升卫生健康服务水平等。北京青年报记者从会上获悉，2022年，本市儿科紧密型医联体将扩至25家以上，互联网护理服务将扩至16区，建设200个以上多学科诊疗门诊，建设30家母婴友好医院，扩大新生儿遗传代谢病筛查病种到10种以上。

做好冬奥会等

重大活动医疗保障

当前，北京冬奥会正在进行中。于鲁明表示，本市将坚决贯彻市委市政府冬奥“举办即成功、关键在防疫”的部署要求，科学高效做好赛时医疗防疫指挥调度，积极做好场馆内外突发公共卫生事件、应急医疗保障协同处置。严格落实境内涉奥人员新冠疫苗接种、健康监测、核酸检测、涉奥场所闭环管理、疫情防控监督检查“五个全覆盖”，以“四个最大限度”，坚决确保“五个不发生”。

严格落实涉奥场所防疫应急预案，加强新冠肺炎患者、无症状感染者和密切接触者分类管理，高效做好检测、流调、隔离、救治等应急处置，强化赛场医疗急救保障。严格落实定点医院收治任务，实施精准分类收治，避免不同风险伤病员流线交叉，切实加强院感防控。做好党的二十大等重大活动的医疗防疫保障。

本市将把疫情防控作为重中之重，坚持城市防疫和冬奥防疫全面融合、一体推进，坚持疫情应急处置与常态化防控相结合，坚持外控和内筛紧密结合，全力保障城市安全运行和群众生命健康。加强传染病早期监测预警，切实发挥发热门诊、社区卫生服务中心、药店、诊所等监测哨点作用。增加核酸检测服务供给，做好重点行业、重点人群、重点场景、重点区域核酸筛查。

优化疫情期间群众就医保障，充分保障封控、管控区域特殊人群、重点人群就医需求。继续做好3-11岁人群接种、加强免疫接种，扩大60岁以上人群接种覆盖面，研究建立新冠疫苗接种常态化机制。

加快安贞医院通州院区等

项目建设

在完善公共卫生应急管理体系方面，本市将加强传染病预防控制体系建设，健全传染病监测预警多点汇集和分析触发机制，加强发热筛查哨点管理。着力推进疾控体系改革，加强区级疾控中心标准化建设。落实佑安医院新院区选址，加快市疾控中心新址建设。

提高应急处置和医疗救治能力，完成465处院前急救设施建设验收，全市急救呼叫满足率稳定在97%以上，院前医疗急救服务平均反应时间力争少于12分钟。推进重点公共场所AED配置和急救人员培训。全面完成二级以上综合医院发热、呼吸、肠道门诊规范化建设，增加负压病房、重症监护病房配置。

为提升卫生健康服务“四个中心”水平，本市将继续大力推进医疗卫生资源疏解，加快安贞医院通州院区、积水潭医院回龙观院区、口腔医院迁建等项目建设，推进国家医学中心和区域医疗中心建设，支持区属医院提质改建。深入推进京津冀协同发展，编制雄安新区“交钥匙”新建医院办医支持方案，协助做好新医院运行筹备。

互联网护理服务

将扩至16区

为了给市民提供更加优质的医疗服务，本市将继续优化基层预约转诊平台，加大医联体内优质号源下沉力度，切实推进分级诊疗；加强预约诊疗精细化管理，完善门诊质量管理制度；儿科紧密型医联体扩至25家以上，互联网护理服务扩至16区，建设200个以上多学科诊疗门诊，建设50个以上社区卫生服务机构特色专科。做实中医进社区活动，提升基层中医药服务水平。

在做好全生命周期健康服务方面，本市将完善人口家庭服务，完善生育配套支持措施，创建50家示范性托育机构，引导社会力量试点开展普惠托育服务。优化妇幼健康服务，推进线上建立母子健康手册，建设30家母婴友好医院，扩大新生儿遗传代谢病筛查病种到10种以上。

健全老年健康服务体系，扩大安宁疗护服务供给，推进4家医疗机构转型建设安宁疗护中心，增加安宁疗护床位200张；在二级及以上综合医院建设老年医学科，推进示范性老年友好型社区建设和老年友善医疗机构建设。