“21天好好吃饭行动”传递健康生活理念

近日，由芒果TV、湖南卫视、芒果超媒、雄孩子传媒出品，新世相、艺真集团联合出品的《陪你一起好好吃饭》正在湖南卫视、芒果TV播出。该剧围绕“好好吃饭”这一健康生活理念进行剧集内容创作，紧贴当下年轻观众的日常生活。剧集播出后，《陪你一起好好吃饭》联合人民好医生客户端、微博平台及上海、湖南两地电台共同发起“21天好好吃饭行动”，传递“好好吃饭”的健康生活理念。

《陪你一起好好吃饭》中的男主角是人人畏之的“超级工作狂”，坚持认为在吃饭面前“工作为先”；与之相对，女主角则坚定捍卫自己按时下班“好好吃饭”的权利。两种对立的态度，也恰好紧贴当下现实，真实映射出了年轻人对待工作与生活的不同态度。因为繁忙的工作无法保证每天按时吃饭，成为了当下许多职场人的共感困境。

据了解，“21天好好吃饭行动”将“再忙也要好好吃饭”理念进一步传递给观众。活动通过邀请观众分享自己的一日三餐，并进行21天打卡呼吁大家养成“好好吃饭”的习惯，传递健康生活“认真对待每一餐”的正能量理念。活动发起后，有近1000位网友打卡自己的“干饭日常”，也引发了多位健康、医疗、营养领域专家进行知识科普，健康和规律的三餐对于人体来说不可或缺，在繁忙工作的同时，也不能忘记健康的饮食习惯和均衡的饮食摄入，从饮食角度呼吁大家重视健康、认真生活。