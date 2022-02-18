每逢佳节胖三斤？“健康三减”来帮你！

人民网北京2月18日电 （记者乔业琼）春节过后，面对飙升的体重，许多人会下定决心来减重，采取诸如不吃饭、吃减肥药、拼命运动等方法。但这些不科学的减肥方法不仅会损伤身体，还有可能越减越肥。如何科学减肥？中疾控推荐，在日常饮食中注意“健康三减”，即减盐、减油、减糖。具体包括：

生活中要注意“隐形盐”，比如调味料里的鸡精、酱油、蚝油，包括酱类，都是含有盐分的，要减少摄入；

烹饪的时候，把先放盐变成后放盐，在快出锅时撒上盐，这样口感既好，又能控制盐分的摄入量；

每人每日摄入不超过30克的食用油，相当于三小勺的油；

多用蒸煮炖烩等烹饪方式，少用煎炸，减少油的使用；

烹饪时用葱、姜、蒜，或者胡椒一些芳香配料来代替，这样能够有效地控制自己的糖和盐的摄入。

在生活中，可以选择低糖或无糖的食物和饮料，减少糖的摄入；

对于喜欢甜食又担心摄入热量过多的人来说，可以选择用甜味剂代替糖的食物和饮料，享受了甜蜜口感的同时，也不会增加糖分摄入；

减少在外就餐，点餐时可以让厨师少放盐油糖，达到“三减”的目的。