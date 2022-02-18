结对帮扶 社区老人把志愿者当做儿女

【发生地点】北京市通州区

【事件看点】志愿服务团队通过公益书店、养老入户服务、志愿敬老结对三大方式，为困难老年人提供帮扶

受新冠肺炎疫情影响，针对失能和半失能老人的帮扶面临极大的挑战。为了让老人们得到相应的关怀与帮助，北京市通州区清大志愿服务队依托自身于2006年成立的由高校教师、持证社工和志愿者、爱心人士组成的志愿服务团队，开展公益养老项目，通过公益书店、养老入户服务、志愿敬老结对三大方式，为老年人提供切实帮助。

服务队协调资源在宋庄镇一处图书阅览室设立了“公益书店”，带领老年人边读书边分享。同时，这里还提供工艺品制作、编织等技术的交流分享活动，以及包含养生、礼仪、法律、党课、防诈骗等知识在内的主题讲座。为了让服务更切合老年人的实际需求，志愿者们通常会在月初下发调查问卷，掌握老人们的意愿及需求，并据此设计课程，以便解决实际问题。可以说，“公益书店”成了老人们一处精神乐园。

对于居家养老中行动不便的老年人，服务队志愿者们主动登门入户，为半自理的老人提供做饭、洗衣、梳头、洗澡等生活性服务，以及生活用品购买、收拾房间、搬运物品等助老性服务。平日里，他们还会教授老人使用微信、家电安全、防诈骗等知识，提供陪老人聊天、答疑解惑等精神性服务。

对于在养老院、养老服务驿站等机构内养老的特殊老年群体，志愿者们则定期、定岗、定责到养老机构内安排助老、陪护、义诊、心灵演出、讲座等服务。

今年60多岁的穆女士身患残疾，在志愿者们的帮扶下，老人的精神状态有了明显的变化。“我们根据老人的实际需要，通过每月1至2次的入户巡访陪伴，为穆阿姨提供理发、打扫卫生、助浴等养老服务。每次登门，我也会带点儿水果、蔬菜、日用品等。到了家里，帮阿姨洗头发、梳梳头，这些小事儿都会让她觉得幸福。”志愿服务队发起人范俊花说，一段时间的服务后，穆女士把她和其他志愿者当成了自己的亲人。老人说：“以前我行动还方便时，走在小区里，邻居们会离我远远的。志愿者们不嫌弃我残疾，让我特别感动。”“服务期间，还有一位98岁高龄的老先生，已经不太记事儿了，他对自己的儿女都记得不是很清楚，却能清楚地记住我们志愿者。”范俊花说，老人这般认可，对服务队来说就是最好的嘉奖。

据了解，自清大志愿服务队成立以来，平均每年组织的志愿服务活动在100场左右，每年参与活动的志愿者达到3000人次，累计志愿服务时长达32456小时，打通了社会志愿服务与社会救助、社会治理相结合的有效途径。上一年度的清大公益养老项目中，志愿者们在通州区各街道、乡镇、敬老院内完成了对900多名半自理、不能自理老人的结对帮扶。