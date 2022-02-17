中国疫苗增强了我们的抗疫信心（国际论坛）

中国提出把新冠疫苗作为全球公共产品，努力提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，推动在全球范围内公平合理分配疫苗，体现了中国作为负责任大国的担当

2021年2月，菲律宾食品和药物管理局正式批准给予中国科兴公司生产的新冠疫苗紧急使用许可。一年来，科兴疫苗在菲律宾全国新冠疫苗接种计划中发挥了主力军作用。截至目前，菲律宾全国累计获得约1.29亿剂新冠疫苗，其中科兴疫苗为5600万剂，占比达43%。科兴疫苗受到菲律宾全国民众的欢迎。

去年12月15日，菲律宾开启第二轮全国新冠疫苗接种计划，主要实施加强针的接种。此前一天，中国政府援助菲律宾的第五批200万剂疫苗顺利运抵马尼拉国际机场。这批中国援助疫苗的到来恰逢其时，犹如一场“及时雨”，为菲律宾全国新冠疫苗接种提供了重要支持。

新冠肺炎疫情发生以来，菲中两国一直保持紧密合作。去年3月1日，菲律宾全国新冠疫苗接种计划正式启动，当时，菲律宾只有中国的科兴疫苗可供接种。菲律宾医护工作者等群体相继接种了疫苗。许多一线卫生工作人员告诉我：“这很令人激动，我们终于有了疫苗！”疫苗接种助力菲律宾医护工作者、老年人等高危人群构建免疫屏障。事实证明，中国疫苗有效减少了新冠肺炎死亡病例和重症病例，帮助菲律宾度过了最艰难的抗疫时期。

任何一种进入菲律宾的疫苗，都经过了菲律宾卫生部完整且严格的审核，安全性和有效性都有保证。菲律宾启动全国新冠疫苗接种计划后，我们对接种人群进行了连续3个月的监测，监测期间超过500万菲律宾民众接种了疫苗，未发现任何与疫苗直接相关的严重不良反应病例。

随着越来越多菲律宾民众接种中国疫苗，大家对中国疫苗的信任度不断提升。正是因为有中国疫苗，我们对取得抗击疫情的最终胜利很有信心。中国还向菲律宾提供了大量防疫物资，无私分享抗疫经验。希望菲中继续加强互惠互利的疫苗合作，早日依靠科学的力量战胜疫情。

2021年全年，中国对外提供了超过20亿剂疫苗，这是一个伟大的成就。中国提出把新冠疫苗作为全球公共产品，努力提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，推动在全球范围内公平合理分配疫苗，体现了中国作为负责任大国的担当。2021年是中国—东盟建立对话关系30周年，双方宣布建立全面战略伙伴关系。东盟国家都得到了中国的疫苗支持，在中国积极帮助下，地区国家正在建立起免疫屏障，抗疫工作不断取得新进展。

（作者为菲律宾疫苗接种基金会执行董事）

《 人民日报 》（ 2022年02月17日 03 版）