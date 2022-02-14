玩“网红蹦床” 警惕这些危险

近年来，蹦床运动成为了一项网红娱乐健身项目，深受儿童与年轻人的喜爱。

蹦床运动的好处很多，但是玩的时候也要注意安全问题。据北京急救中心官网消息，近日，北京急救中心对一名蹦床时疑似发生脱臼的8岁女孩进行了救治。

120提示，蹦床运动可以增进人的平衡性、协调性和灵活性及反应能力，也有娱乐与强身健体的作用。但是蹦床运动看似简单、安全，但每年都有很多人由于此项运动而受伤，轻则扭伤、皮外伤，重则脱臼、骨折、脑震荡，甚至伤及头颈部造成瘫痪或死亡。连专业人士都有可能因下落姿势不当导致受伤。

120提醒，请您了解玩蹦床时的注意事项：一个蹦床区一人使用，不可同时多人，以免造成碰撞或失去平衡导致摔倒。

穿好防滑袜，最好选用纯棉材质的。

进入蹦床馆前先做好热身。

非专业人士、无防护用品，不要作危险动作。

严谨追逐打闹、攀爬高墙、以跳水姿势跳入海棉池。

儿童玩蹦床时，家人及监护人做好看护义务。

提前签署相关安全协议，并购买相关的保险，一旦发生意外也能尽量避免损失。

蹦床运动时间一般半小时至一小时即可，不宜过长，需适可而止、量力而行，长时间蹦跳会让下肢关节韧带持续受压造成损伤，尤其是体重基数较大者。（记者孙红丽）