调养脾胃需养成良好饮食习惯（中医养生）

胃病讲究“三分治，七分养”，日常饮食搭配合理必不可少。只要养成良好的饮食习惯，结合体质，寻常食物也能养出好脾胃。

一天三餐定时定量。养胃首先要从调整生活作息做起，三餐不定时可能加重胃痛、胃胀、反酸等不适。胃病患者尤应注意，三餐要定时。为了胃部健康，晚睡晚起、常吃夜宵这种习惯应该改掉。如果在三餐定时定量的基础上，仍然感觉容易饿，可在两餐之间补充一些食物，但不宜过多，以免影响正餐。

主食配菜合理搭配。米面谷类比肉菜水果易消化吸收，应以米面谷类为主食，肉菜水果等为辅。若本末倒置，则可能损伤脾胃。胃病患者应以精细米面为主食，因为精细米面比粗粮更易消化。但并不是说胃病患者就只能吃粥饭等主食，而是应在此基础上搭配清淡烹煮的肉菜。

饮食松软清淡为宜。生冷辛辣的食物会刺激胃黏膜，松软食物则更容易消化，可以减轻胃的负担。胃病患者应戒烟、酒、咖啡、浓茶、碳酸饮料等。

顺应季节调养脾胃。“不时不食”出自《论语》，意思是吃东西要应时令、按季节，到什么时候吃什么东西，这与中医学天人合一的思想相契合。比如，适合冬日养胃的食材有白萝卜、菠菜等。

结合体质个性食疗。胃病患者多见脾气虚、脾胃虚寒、胃阴不足等证，不同的患者需结合个人体质进行食疗。脾气虚者常见胃脘部不适、疲倦、乏力等症状，可选用人参、党参、黄芪、山药、芡实等健脾益气的药材做药膳。胃阴不足者常见胃部隐痛、灼热感、口干、舌红少苔等症状，适宜选用沙参、麦冬、石斛、玉竹及太子参等益气养阴的药物做药膳。兼有痰湿停聚者常见胀满不适、舌苔厚腻，可选用陈皮、豆蔻、薏苡仁及茯苓等健脾化湿之品做药膳。若畏寒怕冷、胃脘部有冷感，则需要温中散寒，适合生姜、花椒、羊肉、牛肉等温阳食物和配料。

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 19 版）