中医药刮起“国潮风” 与现代科技结合愈发紧密

随着中医药文化日渐融入大众生活，传统的中医药和现代科技、当代文化潮流“深情相拥”，刮起阵阵“国潮风”。

近日，中医药动漫形象“灸童”在京亮相。这位可爱的中医药“小学徒”身着传统服饰，梳着发髻，身体上有针灸穴位的标记，腰间挎着的葫芦彰显出中医药有机天然的特点，体现出中医药文化天人合一的内在精髓。

受国家中医药管理局委托，中华中医药学会组织开展了中医药健康文化精品（动漫）遴选活动，而“灸童”正是遴选出的中医药动漫形象中标作品。

设计动漫“代言人”是创新传播方式推广中医药文化的新尝试。其实，早在几年前，有关部门和地方就开始探索以新潮形式表达传统的中医药，来普及中医药文化理念和中医药基础知识。

从2018年11月起，国家中医药管理局办公室、共青团中央宣传部和福建中医药大学围绕中医药文化传播密切合作，共同开发了青少年中医药健康文化系列漫画产品，在共青团中央微信公众号“团团健康小课堂”栏目持续推出。在此基础上，2020年又推出科普图书《漫话中医之团团健康小课堂》。

“图书+新媒体”的传播路径，让传播量呈现指数级增长趋势。来自“共青团中央”微信公众号的数据显示，“团团健康小课堂”篇均阅读量超10万人次，累计阅读量超两千万人次。

从中医药文化纪录片《本草中国》《悬壶岭南》《本草中国2》，到中医药动画片《本草药灵》和中医药动画短片《手指的魔法》……优秀的中医药视频和动漫文创作品近年不断涌现，在国内频频掀起“中医热”。

除了传播方式很“前卫”，中医药与现代科技的结合也越来越紧密。

跟着AI大屏打太极拳，抽取中医药盲盒礼物，看人体经络穴位三维演示……在北京冬奥会主媒体中心，科技范儿十足的中医药文化展示空间，让外国友人流连忘返。

据中国中医科学院新闻中心介绍，中医药文化展示空间以代入沉浸式多功能展厅形式，通过AI、3D打印、透明屏、触摸屏、滑动轨、动感灯箱等技术，全面展现中医药文化的博大精深、中医药行业的发展进步和中医药对世界的贡献。

记者探访北京中医药大学中医药体验馆也看到，这里除了有传统的展陈方式外，还通过声、光、电、仿真和影视合成等电子互动方式呈现中医药文化，并配有中医切脉信息采集管理系统等高科技中医诊疗仪器可供体验。

就连远在太空的神舟十三号航天员们，也享受到了科技感十足的中医药健康服务。中国载人航天工程办公室近日发布的视频显示，科研人员为航天员准备了放松理疗的工具——便携式穴位刺激装置。这套装置充电后即可使用，针对不同身体部位还有专门设计，为航天员在轨身体健康保驾护航。

为加大中医药文化保护传承和传播推广力度，2021年，国家中医药管理局等五部门印发了《中医药文化传播行动实施方案（2021—2025年）》。其中提到，充分利用新技术新应用，支持推出一批针对不同受众的中医药文化产品，创作一批承载中医药文化内涵的中医药题材纪录片、动漫、短视频等文艺作品，讲好中医药故事。

该方案还提出，以中医药文化宣传教育基地为基础，遴选建设一批融健康养生知识、养生保健体验、休闲娱乐于一体的中医药文化体验场馆，充分利用数字语音、全景影像、三维影像以及虚拟现实、增强现实等技术手段，形成特色突出的中医药文化传播、展示体系。

“大力弘扬中医药文化”已被列入国家中医药管理局新一年的工作重点。近日举行的2022年全国中医药局长会议传出消息：2022年将继续实施中医药文化弘扬工程，鼓励引导中医药文化精品创作，打造“灸童”系列动漫传播产品和文创产品，上线全国中医药文化宣传教育基地网上展馆……抓住中医药文化建设纳入中华优秀传统文化传承发展大局的有利时机，进一步强化中医药文化内涵阐释，丰富传播形式，让中医药文化更好地融入群众生产生活。

新的一年，中医药将展现给大众怎样的新形象？让我们拭目以待。