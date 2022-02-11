标价1598元的羽绒服，成本只有75元？挑选羽绒服应该看这5点

近日，韩国衣恋集团在中国的注册公司衣念（上海）时装贸易有限公司因以次充好被罚。北京市市场监管局网站发布的处罚信息显示，衣念（上海）时装贸易有限公司于2021年7月2日委托丹东翔腾服装有限公司生产80件羽绒服，并于2021年9月将其中的9件用于在北京部分百货的专柜进行销售。该批次羽绒服生产成本75元/件，专柜标价1598元/件。截至2021年11月3日，这批羽绒服共售出2件，其中1件为抽检售出。

北京市西城区市场监督管理局认为，上述产品违反了《中华人民共和国质量法》的规定，衣念（上海）时装贸易有限公司涉及在产品中掺杂、掺假、以假充真、以次充好或以不合格产品冒充合格产品，处以罚款14382元，没收违法所得1322.45元并没收非法财物。

羽绒的保暖性能和羽绒的蓬松度及绒子含量直接相关，绒子含量越高，蓬松度越高，羽绒的品质越好。在挑选羽绒服时，应该注意以下5个方面：

一看。在购买羽绒服的时候一定要注意查看羽绒服的标签信息是否包含：制造者的名称和地址、产品名称、产品号型、纤维成分及含量、维护方法、执行的产品标准、安全类别、羽绒品种、绒子含量（含绒量）、充绒量等信息，如果标识信息不全，应引起注意。还要关注一下做工方面的质量，如拉链、金属扣等，是否美观、光滑、松紧适宜。

二压。由于羽绒的特殊结构，羽绒纤维中会固定一定的空气量，固定空气量越大，保暖性也就越好。压一压看羽绒服的回弹性与蓬松度，将羽绒服放松铺平，用手按压，随即松开，如果羽绒服能迅速恢复原状，说明回弹性和蓬松度好，羽绒的品质和保暖性也就越好。如果含绒量低，掺有一定量的毛片或粉碎毛的话，回弹性就差，羽绒服拎在手里会有沉重感。

三摸。绒子含量（含绒量）比较高的羽绒服，手感比较柔软，用手指挤捏，无明显颗粒感（羽梗），说明羽绒比较好。当然，羽绒是天然的物质，根据绒子含量大小，它里面有一定限度的小毛梗和毛片是正常的。

四拍。可以拍打一下，看看有没有细小的绒丝从缝线针眼钻出来，造成羽绒服钻绒的主要原因是包绒的织物密度太低或者接缝处理不当，如果有大量毛绒钻出，说明服装防钻绒性不好。注意羽绒是不能剧烈拍打的，否则朵绒就会破碎。

五闻。在购买的时候闻一闻有没有异味，羽绒本身就有一定的气味，如果羽绒洗涤加工得不太好，可能羽绒服就有难闻的气味，消费者应避免选购气味明显的羽绒服。（综合北京市市场监管局官方网站、山东省消协官方微信公众号）