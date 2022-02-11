“成本75元羽绒服标价1598元”被罚的警示

今年寒潮一波又一波，各式羽绒服也屡屡热卖。近日，北京市市场监督管理局公开的一则行政处罚书显示，因以次充好，将成本75元/件的羽绒服标价1598元/件卖，衣念（上海）时装贸易有限公司被罚没人民币15704.45元。

作为知名品牌羽绒服，又在大型商场专柜销售，标价1598元/件看上去很正常，一般消费者不会怀疑其产品质量和价格合理性。然而没有想到，这种羽绒服一件实际成本仅有75元。从消费者角度来说，合法权益受到侵害，付出了较高的消费成本购买的却是次品。而商家无疑从中获得了暴利——利润竟高达21倍。

虽然这批羽绒服共计80件，至2021年11月3日共售出2件（其中1件为抽检售出），即给社会造成的危害有限，但其成本与标价的巨大差别，该服装企业利欲熏心足以令人震惊。值得欣慰的是，一般消费者难以识别的以次充好羽绒服，被北京市场监管部门及时识破了，并通过行政处罚避免了更多消费者为这种暴利服装来买单。

这种以次充好是如何被识破的？从报道来看，应该是有关部门通过市场抽检，对照产品明示的执行标准GB/T14272-2011《羽绒服装》、GB18401-2010C类《国家纺织产品基本安全技术规范》，结合成本、标价发现猫腻。此案释放的信息之一是，在很多消费者不具备识别问题服装能力的情况下，监管部门是市场秩序、消费者权益的有力捍卫者。

打击违法侵权行为，我们有充足的“法律武器”。《产品质量法》《侵害消费者权益行为处罚办法》等法律法规，都有对以次充好的处罚条款。此次处罚上述企业，依据的是《产品质量法》第五十条规定，即以次充好的，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。

也就是说，无论是抽检发现以次充好，还是依法开出罚单，均表明了“守夜人”对服装市场保持着应有的状态，这既让消费者更有安全感，也给服装企业以教训和警示。对上述被罚企业来说，不仅“吃”到罚单，问题产品无法继续销售，而且品牌的信誉度、美誉度也会受到连累。所以，其他服装企业要从此次行政处罚案例汲取教训，别玩类似把戏。

相关报道显示，以次充好在服装行业很常见。比如知名服饰品牌GAP，因以次充好去年被上海市场监管部门罚没11.1 万余元，而且这不是该企业因类似原因第一次被处罚。再如，去年9月，服装品牌MJstyle关联公司上海笕尚服饰有限公司因以次充好被罚，此前该公司多次因类似事由被罚。由此可见，以次充好已经成为不少服装企业获取不当利益、侵害消费者合法权益的常态化动作。

服装不同于其他商品，大部分消费者不具有识别服装以次充好的“火眼金睛”，而某些服装企业就利用消费者这个弱点，打着知名品牌的幌子获取高额利润。因某些问题服装并非假冒知名品牌，对消费者就有极强的欺骗性。对此，消费者不能迷信知名品牌，也要提升服装质量识别能力，还要有维权意识，避免上当。（老鹰）