儿童肥胖应定期检查（名医讲堂）

儿童肥胖是世界性公共卫生难题。近年来，我国肥胖儿童数量不断增加。单纯肥胖症由遗传和环境因素共同导致，其中环境是主要因素。在环境因素中，家庭生活方式和个人行为模式是最主要的危险因素。

儿童期肥胖影响青春期生长发育，其严重危害将累及内分泌代谢系统、呼吸系统、骨骼等，对心理、行为、认知及智力产生不良影响，并增加成年后肥胖相关慢性病的发病风险。

儿童肥胖增加了儿童2型糖尿病的患病风险。超重学龄儿童的胆固醇、低密度脂蛋白和甘油三酯升高的可能性是同龄人的2.4—7.1倍。几乎一半的肥胖儿童有血脂异常，其中以高甘油三酯血症和低高密度脂蛋白血症常见。肥胖儿童非酒精性脂肪肝的患病率也更高。此外，肥胖儿童的血压超过本年龄段血压正常范围的风险增高1.79倍，肥胖儿童虽然在儿童期可能未患高血压，但在成年期患高血压的风险较高。

肥胖儿童的心理健康问题不容忽视。自身形象受损无疑会影响自尊，产生消极情绪和回避社交活动，导致不良行为的发生率更高。肥胖儿童易发生的心理和行为障碍，包括厌恶、情绪易激、易分心、反应阈值低、自我意识受损、自我评价低、不合群、不快乐和不满足感、社会适应能力差等。

很多父母会有这样的疑问：孩子胖到什么程度需要去看病？是不是要到重度肥胖或者影响发育了才需要看病？还是只要超重肥胖就必须去医院就诊？

实际上，并非所有相同程度肥胖的个体都具有相同的心血管代谢风险，儿童体重和代谢状态具有一定的可塑性，部分儿童在青春期肥胖程度会出现减轻或缓解。如今肥胖筛查方式由过去的身体质量指数（BMI）高低分型转变为根据代谢的异常来进行分型，可以将儿童青少年肥胖分为代谢健康型肥胖、代谢异常型肥胖以及体重正常的代谢性肥胖。代谢异常型肥胖指在肥胖的基础上合并至少一项代谢异常，异常因素包括血压升高、血糖异常、血脂异常及存在胰岛素抵抗，这是儿童期肥胖治疗的关键点。

建议对所有儿童青少年进行生长发育监测，定期检查身高、体重，使儿童青少年在合理的生长速率上成长。对于不同年龄段的儿童青少年采用不同的肥胖筛查策略。

6—10岁的儿童发现肥胖，由保健医生询问病史并进行体格检查。筛查有无生活方式或心理、睡眠等因素引起的肥胖或超重，由保健医生定期监测肥胖程度，及时教育和提醒家长纠正这些不良因素。如存在患儿伴随智力发育异常、先天畸形、生长发育迟缓、头疼、视野缺损、黑棘皮、紫纹、矮小、后发际低、颈蹼、第二性征发育异常等表现或肥胖程度持续快速增加，建议到医院就诊，筛查继发性肥胖。

10—18岁的儿童青少年体重持续超标，建议筛查代谢异常型肥胖。出现代谢异常，成年后出现心血管疾病、2型糖尿病的比例明显增高。要到医疗机构检查血脂、血糖、血压，尽早发现相应的异常，积极治疗，并至少每年复查1次。

有一些儿童常见的内分泌疾病、神经系统疾病和遗传综合征，肥胖往往是其症状之一，需要进一步检查和治疗。例如先天性甲状腺功能减退症、小胖威利综合征等，尽管发病率不高，只占到儿童肥胖的3%—5%，但是由于危害大，应当引起家长的足够重视。

（作者为首都医科大学附属北京朝阳医院内分泌科主任医师）

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 19 版）