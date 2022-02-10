孕妈接种新冠疫苗 宝宝也有抗体

孕妈吃核桃宝宝脑瓜灵、孕妈吃葡萄宝宝眼仁亮、孕妈吃芝麻宝宝头发黑……孕妈打疫苗，宝宝能不能有抗体？

美国麻省总医院、Ragon研究所的科学家们用科学研究证实了这种关联——孕妈接种新冠疫苗产生的抗体，在脐带血中能检测到，在新生儿体内能检测到，还能让宝宝抵抗新冠病毒。相关论文2月7日发表在《美国医学会杂志》（JAMA）上。

孕妈能给孩子两种抗体

众所周知孕妈摄取的营养会传给宝宝，那抗体也能传吗？

“妈妈传给宝宝的抗体分为两种，胎传抗体和乳传抗体。”一位不愿透露姓名的专家对科技日报记者表示，前者通过胎盘主动外排到胎儿血液循环中，后者通过母乳进入到宝宝体内，两种抗体都有益于宝宝习得抵抗病原体的能力。例如流感、乙肝等感染性疾病的抗体都被证实可以由妈妈传给宝宝。

那么，胎传抗体和乳传抗体是不是缺一不可呢？

一项有趣的动物试验给出过答案。

科兴公司此前在研究手足口病疫苗时，与悉尼大学医学院合作进行过“换窝”研究。四只母鼠，两组打疫苗、两组不打。幼鼠生下后，选择打了疫苗和没打疫苗的一窝乳鼠互换喂养，另两窝不动。之后通过对四窝乳鼠进行肠道病毒71型病毒攻毒，从各窝乳鼠发病和致死情况来比较胎传抗体和乳传抗体的保护力。

结果发现，胎传抗体和乳传抗体都会产生一定的保护力，但当两者都存在时，幼鼠被病毒攻击才能全部活下来，保护力为100%。

新冠抗体也能传

新冠病毒出现后，人们对新冠病毒抗体的研究日渐深入，不少研究开始证明新冠病毒抗体能通过两种渠道都能够传递给宝宝。

早在2020年3月，武汉大学中南医院的学者们就对多名感染新冠病毒的产妇及产下新生儿的体内抗体情况进行了分析。结果显示，新生儿携带新冠病毒抗体，但未感染新冠病毒，未出现症状。

2021年以来，多份来自土耳其和巴西的报告显示，孕妇接种科兴的新冠疫苗克尔来福后，脐带血和新生儿血液标本中检测到抗新冠病毒的抗体，哺乳期妇女接种后，母乳中也出现特异性的IgA抗体。

今年1月，一项发表在《妇产科学》上的研究显示，美国研究人员给哺乳期的女性注射新冠疫苗，却在婴儿体内检测到新冠抗体，证明母乳能够把新冠抗体传给婴儿，并让他们获得新冠免疫力。

抗体持久力怎么样？

那么妈妈传给宝宝的抵抗力能持续多久呢？

新的研究表明，妈妈如果从疫苗获得保护力，传给宝宝的保护比那些感染了新冠病毒的妈妈传给宝宝的保护还持久。

美国麻省总医院、Ragon研究所研究人员把77名接种疫苗的孕妇和12名妊娠期的新冠病毒感染患者纳入研究。6个月时，研究人员观察了接种疫苗的母亲所生的28名婴儿，发现57%（16名）仍然含有可检测到的抗体。相比之下，感染过病毒的母亲所生的12名孩子中只有1名还有该抗体，占8%。可见，大多数接种疫苗母亲的婴儿在6个月时具有持续的抵抗力，而很多感染者的婴儿已经检测不到。

安全性如何？

和吃核桃、葡萄不同，准妈妈们对于接种新冠疫苗有顾虑：它安全吗？

目前我国对备孕女性、孕妇和哺乳期妈妈的建议是暂缓接种新冠疫苗。

相关专家在此前的科普问答上解释，这不是因为灭活疫苗对这些人群和宝宝有危害，而是因为目前临床上没有足够大的样本量来确认这类人群接种后的安全性，出于科学性和严谨性考虑暂缓接种。

随着大规模接种，新冠疫苗安全性验证工作逐步完善。例如，2021年4月—2021年8月，巴西孕产妇接种共25万余剂次克尔来福新冠疫苗（包括40岁以上高龄产妇），结果显示，新冠病毒灭活疫苗克尔来福在孕产妇人群中表现出良好的安全性。

“其他国家由于新冠疫情的严峻性，普遍给这些女性接种疫苗。”前述不愿透露姓名的专家表示，有些国家由于新冠肺炎导致孕产妇死亡率较高，孕妇被列入优先接种人群。

关于准妈妈们接种新冠疫苗的安全性证据问题，该专家提醒应避免陷入一个循环“困局”：由于不敢给孕妇打疫苗，没有孕妇接种的数据，而没有科学依据，更不敢给孕妇打……他认为，当前全球疫情仍在高位流行，应提前部署科学论证，为这一群体通过疫苗获得新冠免疫力做好准备。

中国疾控中心专家也曾指出，利用新的科学证据调整疫苗、接种程序、疫苗政策和接种计划安排，巩固疫苗带来的群体免疫，维持保护性免疫，是中国走出大流行的关键。（记者 张佳星）