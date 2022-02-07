“冰丝带”为何刚好是22条？

2月5日，有“冰丝带”之称的国家速滑馆迎来了北京冬奥会速度滑冰项目的首场比赛，“冰丝带”终于揭开了面纱。昨天，国家速滑馆设计团队负责人、北京市建院副总建筑师郑方，走进2022北京新闻中心举办的“双奥之城·看点”直播节目，为市民揭秘“冰丝带”国家速滑馆的建设过程和设计亮点，同时，从专业角度推荐了赛后去“冰丝带”打卡的最佳拍摄点位。

郑方对“冰丝带”的熟悉就像自己的家人。郑方说，冰丝带的设计来自冰和速度结合的概念，之所以有如此“高颜值”，既离不开透明度极高、如同冰一般感觉的玻璃材质，也离不开这个由北京建筑设计研究院设计团队自主设计、研发的全新的结构系统——单索支撑曲面幕墙的异面网壳结构。

站在奥林匹克塔上远远望去，整体椭圆形的“冰丝带”上嵌着一条条晶莹灵动的“丝带”。“冰丝带”到底有多少条“丝带”？郑方透露，在“冰丝带”最初的设计草图里，只做了8条“丝带”，但电脑模拟效果不理想，于是设计团队逐渐把丝带的数量增加到50多条，让它看起来更像冰、像纱，可以体现丝带的轻盈感，但是这个方案因工程建造困难而被否决。团队在不断的尝试中发现，北京冬奥会在2022年举办，不如就试试22条丝带效果如何。没想到，22条的丝带数量在速度感的表现和工程建造难度以及远近视觉上，都达到了最佳效果。22条“丝带”既诠释了中国传统“丝”的文化意向，又模拟了运动员快速滑行后留下的印记。

另一个让郑方骄傲的是国家速滑馆还拥有一颗科技含量极高的“最强大脑”，通过北京建院研发的数字孪生平台，集成了速滑馆的海量数据，用于高精度实时检测场馆的环境、设备系统运行，在保证比赛和使用功能的前提下，节能低碳运行。“从设计到实景，我们付出了很多的努力，三维弯曲的结构，通风、管道如何送到屋顶？在数字空间里预先建造出的数字场馆，虚拟的空间建造，由3300余块曲面和平面玻璃组成透明立面，在数字模型里率先被搭建起来。”

除了灵动的外观，“冰丝带”还有一大特点就低碳，郑方介绍，场馆采用了全冰面设计，冰面面积12000平方米，是全球首个采用二氧化碳直冷制冰的冬奥速度滑冰场馆。采用二氧化碳制冰，冰面温差可控制在0.5摄氏度以内，温差越小，冰面越平整，硬度越均匀，越有利于滑行，有利于运动员创造出好成绩。正因如此，“冰丝带”一直希望打造冬奥会历史上“最快的冰”。二氧化碳制冰技术也进一步践行了北京冬奥会“绿色办奥”理念。

郑方还为市民推荐了拍摄“冰丝带”的最佳打卡点位。场外，奥林匹克塔上俯瞰“冰丝带”、森林公园奥林西路附近步行桥上远望“冰丝带”；场馆内，“冰丝带”幕墙以及比赛场内各处富有动感的建筑设计场景都是拍照的好地方。(王薇)