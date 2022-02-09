冬奥医疗保障模式是一笔宝贵财富

2022年北京冬奥会正在进行，作为冬奥会张家口赛区医疗保障第一转诊医院，北医三院崇礼院区承担了冬奥会中109个奥运项目中51个小项的赛事期间涉奥病患的救治任务。上车即“入院”，通过指挥调度中心无缝指导连接，直升机、机器人等“黑科技”齐上阵，实现雪场、雪场医务室、冬奥村、转运、医院各个环节无缝衔接，科技冬奥处处展现。（2月8日《经济参考报》）

本届冬奥会医疗保障组织之严密、效率与质量之高，让人为之惊叹。担负现场保障任务的医护人员随身携带便携式监控设备和医疗设备，可以对伤病员进行快速检查，第一时间精准掌握其伤情与病情；安装有先进通讯和智能设备的救护车与直升机，则是一个个装备精良的移动急救室；医院顶级专家团队，则随时可为赛场上的伤病员提供高质量诊疗服务，仿佛这些专家团队就在现场一样。

更值得一提的是，机器人成为冬奥会医疗保障的重要“助手”。比如，诺亚医院物流机器人可以运送药物、标本、针剂等，实现全程运输零接触交接，全程物资运输数据可追溯等。诺亚“光疫苗门”，可实现人机共存，精准消杀，最高可消灭99.99%的冠状病毒，150秒即可完成全程消杀。在新冠肺炎疫情仍在全球范围快速蔓延的背景下，本届冬奥会之所以仍然能成为安全感极强的盛会，除了闭环管理等措施发挥了关键作用之外，防疫“黑科技”的运用也功不可没。

便携式医疗设备、5G救护车、医疗机器人、远程会诊与远程操作等，这些科技手段和设备虽然在过去也存在，但进入冬奥赛场的此类“黑科技”又进行了大量技术改进，更加成熟和实用，仅多款便携式医疗设备就极具有批量生产与推广价值，将来可成为急救人员的标准配置。机器人参与的冠状病毒快速杀灭技术，则对当前和今后的疫情防控，具有很强的现实意义和实用价值。

更要看到，医疗“黑科技”单独或局部使用是一回事，协同和全方位使用则是另一回事。一个个医疗“黑科技”产品，好比一道道菜品的原材料，协同和全方位使用这些“黑科技”，才能将这些原材料做成一桌丰盛的美食。本届冬奥医疗保障体现出对医疗“黑科技”高超和严密的统筹能力，各医疗保障环节无缝衔接、各高科技产品紧密协调，使之成为一个完整的体系，是更值得称道的一种改变。

针对本届冬奥会这个特殊场景精心设计的医疗保障模式，将来也可以借鉴到其他类似场景，使应急救灾、大型活动医疗保障、日常医疗急救等，具有更高质量、更快速度、更佳效果。在远程会诊、医联体各医疗机构协同配合等方面，也能借鉴相关技术和管理。本届冬奥会的诸多好做法值得发扬光大，医疗保障模式无疑是一笔宝贵财富，将这些好做法传承下去，有望大幅提升急救与医疗保障水平。