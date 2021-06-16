数字人民币冬奥支持场景更多

本报北京电 （记者潘俊强）在特许商店里买一套冬奥会纪念徽章，在网红咖啡店里点一杯饮品——在位于石景山区的首钢滑雪大跳台及冬奥训练场馆周边，市民可以通过数字人民币轻松完成付款。记者从北京市石景山区获悉，围绕全面提高2022年北京冬奥会和冬残奥会服务保障能力，该区正在加快拓展数字人民币冬奥支持场景。目前，以首钢园区为核心、以冬奥会综合配套设施、重点商圈、旅游景点为辐射的数字人民币冬奥支持场景正在石景山区形成，让市民使用数字人民币红包在北京冬奥“食、住、行、游、购、娱、信”等场景中进行消费体验。

据了解，为测试数字人民币冬奥支持场景铺设成效，今年上半年，石景山区以“服务智慧冬奥 共创数字北京”为主题开展了数字人民币冬奥支持场景内部测试活动，模拟冬奥赛时受理环境，重点在冬奥组委驻地及周边设立应用场景、开展测试，参与者2300余人，加快构建支付便利、服务优质、安全高效的冬奥支付服务环境，推动数字金融为冬奥赋能。目前，石景山区餐饮住宿、购物消费、票务娱乐、旅游观光、医疗卫生、交通出行等行业中具备数字人民币支付条件的商户已有200余家，其中冬奥支持场景占全部商户数量的近70%。全区形成了以首钢园区为核心、以冬奥综合配套设施、冬奥社区为保障，以北京银行保险产业园、万达商圈、八大处公园、石景山游乐园、中关村石景山园等地区为辐射的“1+2+N”冬奥支持场景。