春运返程坚持安全有序流动（国务院联防联控机制发布会）

本报北京2月8日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制8日举行新闻发布会，介绍春节期间及节后疫情防控工作有关情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，春节期间，全国疫情防控形势整体平稳，但仍有局部聚集性疫情的发生和扩散，要采取坚决果断措施快速控制疫情。

国务院联防联控机制综合组1月29日开通“春节返乡路”公众留言板，各地积极与留言群众沟通，认真核实。有的地方及时调整政策、发布公告，有的地方开通本地留言板，帮助解决实际问题，让群众的返乡之路更顺畅、更温暖。当前正值春运返程高峰，各地要继续按照相关要求，分地区、分人群科学精准落实各项防控措施，保障人员安全有序流动。

“春节期间，局部散发的聚集性疫情均得到快速有效处置，有的已经得到控制，有的尚在处置过程中。”国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华介绍，北京市、天津市的疫情总体趋于可控。黑龙江黑河的疫情已报告发现7例感染者，感染者的病毒序列结果显示为奥密克戎变异株。广西百色的疫情正处于快速上升阶段。国务院联防联控机制工作组已第一时间派出工作组赴广西，会同当地建立扁平化指挥体系，推动区域核酸筛查、流调溯源、风险人群排查等措施落实落地，尽快将疫情控制住。

文化和旅游部市场管理司副司长余昌国介绍，春节期间，国内旅游出游2.51亿人次，国内旅游收入2891.98亿元。全国文化和旅游系统未发生重特大安全事故，假日市场总体安全平稳有序。文化和旅游部将疫情防控作为春节假期工作的重点，按照精准防控的要求，在节前就强化了工作部署，春节期间，加强监督检查，排查疫情防控漏洞和隐患。

商务部消费促进司二级巡视员丁书旺说，春节期间，各地重点商超、农批市场坚持开门营业，网购配送照常服务，粮油肉蛋奶果蔬等生活必需品种类齐全、数量充足、价格稳定，居民节日消费需求得到较好满足。中高风险地区生活必需品供应正常有序，广西百色10家重点商超库存大米粮油储备可动态保障30天供应，方便食品、蛋、奶等库存可动态保障15天供应。

交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，春运自1月17日启动以来，总体运行平稳有序。截至2月7日，共计发送旅客5.39亿人次，较2021年同期增长约42.8%，其中，铁路1.2亿人次，公路3.9亿人次，水路901万人次，民航1889万人次。为保证旅客出行安全，交通运输部会同有关部门在国务院联防联控机制下成立了春运工作专班，统筹做好春运疫情防控、安全生产和运输服务保障工作。此外，冬奥交通指挥调度、保通保畅等各项工作总体顺利。目前，已为1.5万余名运动员等涉冬奥重点人员提供入境转运和赛时出行服务，并为开幕式提供了良好的运输服务保障。

春运已进入复工返岗出行高峰期。国铁集团劳卫部副主任伍世平说，铁路部门投放充足运力，最高可提供约1050万人的日运输能力，严格落实测温验码、通风消毒、分散候车、强化个人防护等常态化疫情防控措施，确保防疫安全。

贺青华表示，目前全球疫情仍在高位流行，全国仍有局部地区散发聚集性疫情发生，返程出行仍然要坚持安全有序，尽量错峰出行。在返程出行前，要关注目的地疫情防控规定，提前做好核酸检测等准备工作，旅途中要做好个人防护。同时，要加强个人健康监测。

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 02 版）