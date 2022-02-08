国家卫健委：春运返程要坚持安全有序 尽量错峰出行

人民网北京2月8日电 （记者闫妍）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春节期间及节后疫情防控工作有关情况。会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华介绍，目前全球疫情仍在高位流行，全国仍然有局部地区散发聚集性疫情发生，在春运返程高峰即将到来之际，返程出行仍然要坚持安全有序，尽量错峰出行。

贺青华表示，发生疫情的地方，中高风险所在地的县（市、区、旗）的人员严格限制出行。执行特定公务的人员、保障生产生活运输等需要出行的特殊人员，经当地联防联控机制批准，持48小时内核酸阴性证明，做好个人旅途防护，落实目的地的疫情防控规定可以出行。

同时，中高风险地区所在地市的其他非疫情的县（市、区、旗）的人员非必要不出行，确实需要出行的要持48小时内核酸阴性证明，做好个人旅途防护，并遵守目的地疫情防控规定。

此外，严格限制前往中高风险地区，有疫情的中高风险县（市、区、旗）非必要不前往，已经到达的人员必须遵守当地疫情防控要求。

贺青华说，提倡高校、企业安排错峰返校返岗，鼓励各地组织开行农民工返岗“点对点”运输，降低旅途疫情的风险。

贺青华提醒公众，在返程出行前，要关注目的地疫情防控规定，提前做好核酸检测等准备工作，旅途中要做好个人防护。同时，要加强个人健康监测，如有发热、咳嗽等感冒症状，应暂时中止返程或出行计划，避免旅途劳累导致症状加重，并及时就医，待康复后再安排出行。