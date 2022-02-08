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食用元宵（汤圆）要注意啥？特殊人群需谨慎

2022年02月08日15:50 来源：人民网

元宵节是中国农历春节后第一个重要节日，人们在当天有食用元宵（汤圆）的传统。

面对市场上琳琅满目的元宵产品，消费者该如何选购呢？贵州省市场监管局近日发布消费提示称消费者在超市等正规食品销售场所或渠道购买元宵，需仔细查看包装上食品标签内容是否齐全；产品标签上的生产日期和保质期要重点查看；易敏人群在挑选或食用元宵时需注意仔细查阅配料表，以及配料表邻近位置是否有提示信息。

“元宵味虽美，特殊人群需注意。”市场监管部门还提醒，一般来说，甜味元宵的主要配料包括糯米粉、变性淀粉、白砂糖等。由于糖和油的含量相对较高，建议消费者要适量食用，消化系统相对较弱的老年人和儿童更要注意食用量，糖尿病和心脑血管病等特殊疾病患者谨慎食用。

市场监管部门提示，消费者在超市等正规食品销售场所或渠道购买元宵，需仔细查看包装上食品标签内容是否齐全。按照国家相关标准要求，直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括:食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和(或)经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号等9大项目，及其他需要标示的内容。不要购买或食用无标签或标签信息不全、内容不清晰，掩盖、补印或篡改标示的元宵。

按照有关国家食品安全标准要求，在制造或加工食品时使用的，并存在于产品中的任何物质(包括食品添加剂)，都需要在食品配料表中一一标示。加入量超过2%的配料，应按制造或加工食品时加入量从高到低依次排列。因此，消费者在选购元宵时，可以先察看配料表，了解产品的配料使用情况，再决定购买哪种产品。

配料中若含有可能导致过敏的食品及其制品，如含有麸质的谷物及其制品、花生及其制品等，厂家一般会(不是必须)在配料表中使用易辨识的名称，或在配料表邻近位置加以提示；加工过程中可能带入上述食品或其制品，也宜在配料表临近位置加以提示。

选购元宵时，建议购买保质期内的品质稳定产品，不要购买已过保质期的产品。按照法规要求，在预包装元宵的标签上都标示着贮存条件。如速冻汤圆一般要求在-18℃条件下储存，无论在选购产品时还是购买后，都应确保产品贮存在标签标示的贮存条件下。

另外，根据国家相关标准要求,元宵标签上还会提供营养标签。营养标签主要包括：表格形式的“营养成分表”，以及解释营养成分水平高低的“营养声称”和解释健康作用的“营养成分功能声称”。其中，营养成分表至少应标出5个要素(能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠)的含量及其占营养素参考值(NRV)的百分比。消费者可根据营养素参考值和自身状况选择食用。（记者孙红丽）

(责编：孙红丽、吕骞)


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