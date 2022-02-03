提供预约、优化流程……春节期间核酸检测“不打烊”

新华社北京2月2日电（记者徐鹏航）目前，我国本土疫情局部零星点状散发。春节期间，人员流动增加，许多人有进行核酸检测的需求。如何做好春节期间核酸检测工作安排？

“截至2022年1月24日，全国共有12000余家医疗卫生机构可以开展新冠病毒核酸检测服务，总检测能力达到4200万份/天。”国家卫生健康委医政医管局副局长邢若齐说。

据介绍，目前，在以往10合1的混采基础上，也在稳步推进20合1混采技术，在大规模人群筛查中可以进一步提高效率。

记者了解到，多地对返乡和节后返程人员都做出了核酸检测相关要求，并发布春节期间可以进行核酸检测的机构名单，方便居民查询。北京要求，进（返）京人员须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，并在抵京后72小时内进行一次核酸检测。深圳提倡跨省流动人员抵深后48小时内完成1次新冠病毒核酸检测，并加强自我健康监测。

针对北京市近期检测量增长的情况，邢若齐表示，已要求全市检测机构及时调整服务时间，加强人员和物资配备，增加核酸检测服务供给。对于开展核酸筛查的地区，进一步科学合理设置采样点，优化采样流程，加强秩序维护，严防人群聚集。

邢若齐提醒各地，要对核酸检测机构和采样点进一步实行网格化设置管理，优化布局，方便群众就近采样；加强采样预约管理，严格落实一米间隔要求，落实采样点的感染防控各项措施，严防人群拥挤、聚集、扎堆现象发生；检测机构和采样点要进一步合理安排班次，落实关心关爱医务人员的有关要求，让医务人员能够更安心专心地开展工作。