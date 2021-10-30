全国核酸检测机构超1.1万家 便民措施不断落地

新华社北京10月30日电（记者彭韵佳、董瑞丰）国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红30日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，当前我国可开展核酸检测的机构数量已经达到11581家，比去年3月提高4.6倍。

郭燕红介绍，目前每天能够检测的数量达到单管单检2910万份，比去年3月提高22.1倍，通过混检的方法，整体检测效率和能力还能实现倍增。

核酸检测在及时发现感染者、锁定感染范围以及降低传播风险等方面具有重要意义。据介绍，为进一步提高核酸检测的服务便利程度，国家卫生健康委将聚焦布局合理化、信息公开化、服务便利化开展工作：

地方以设区市为单位，对核酸检测点进行网格化布局，让老百姓能够就近获得核酸检测服务；

卫生健康行政部门要通过官方网站、客户端、微信公众号以及公共服务的小程序向社会公布辖区内所有核酸检测机构的名称、工作时间等；

核酸检测机构要向社会提供24小时检测服务，对“应检尽检”“愿检尽检”的人群要力争在6小时以内反馈结果。

郭燕红表示，国家卫生健康委将结合疫情防控形势，适时对部分地区进行抽检，重点检查核酸能力的提升情况以及检测的优化情况。