国家卫健委：2025年二级及以上综合医院设置老年医学科的比例不低于60%

新华社北京2月1日电（记者李恒）国家卫生健康委日前印发《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）》，指出医疗机构的设置以医疗服务需求、医疗服务能力、千人口床位数（千人口中医床位数）、千人口医师数（千人口中医师数）和千人口护士数等主要指标进行宏观调控，具体指标值由各省、自治区、直辖市根据实际情况确定。其中明确，2025年全国医疗机构设置规划主要指标中，二级及以上综合医院设置老年医学科的比例不低于60%。

规划指出，要深化医养结合，加强二级及以上综合医院设置老年医学科，鼓励有条件的二级及以上中医医院设置老年病科，引导部分一、二级公立医疗机构转型为长期护理机构。同时，要健全中医药服务体系，每省（区、市）至少设置1个省级中医区域医疗中心。

规划强调，合理设置公立医院数量。在省级区域，每1000万至1500万人口规划设置1个省级区域医疗中心，同时根据需要规划布局儿童、肿瘤、精神、传染病等专科医院和中医医院，地广人稀地区人口规模可以适当放宽，并根据医疗服务实际需要设置职业病和口腔医院。在地市级区域，每100万至200万人口设置1至2个地市办三级综合医院（含中医类医院，地广人稀的地区人口规模可以适当放宽），根据需要设置儿童、精神、妇产、肿瘤、传染病、康复等市办专科医院（含中医类专科医院）。在县级区域，依据常住人口数，原则上设置1个县办综合医院和1个县办中医类医院（含中医医院、中西医结合医院、少数民族医医院等），民族地区、民族自治地方的县级区域优先设立少数民族医医院。

规划明确，公立医院每个病区床位规模不超过50张。新设置的县办综合医院床位数一般以600张至1000张左右为宜；新设置的地市办综合医院床位数一般以1000张至1500张左右为宜；新设置的省办及以上综合医院床位数一般以1500张至3000张左右为宜。

此外，规划还明确，公立医院“分院区”是指公立医院在原有院区（主院区）以外的其他地址，以新设或者并购等方式设立的，具有一定床位规模的院区。到2025年末，符合条件的公立医院举办分院区不得超过3个，各分院区总床位数不超过2020年末主院区编制床位数的80%。