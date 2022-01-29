揭秘北京冬奥会上的医疗“黑科技”

北京2022年冬奥会的大幕即将拉开。医疗保障是体育赛事成功举办的重要一环。分布在3大赛区的比赛场馆、持续的赛程、高难度的冰雪赛事等，对此次冬奥会医疗保障工作提出了很高要求。让我们一起看看北京冬奥会上的医疗“黑科技”，如何破解医疗保障难题。

“从云顶滑雪场到北京大学第三医院崇礼院区，直升机转运只需4分钟；从雪车雪橇赛场到延庆创伤中心，智能救护车由原来的30分钟缩短至15分钟，直升机转运也只需4分钟……”“冬奥会运动创伤防治和临床诊疗安全保障技术体系的建立与应用研究”项目负责人、北京大学第三医院（以下简称“北医三院”）教授崔国庆介绍，转院流程的简化与优化，使崇礼院区及延庆院区与北医三院做到创伤中心两院联动、信息共享，运动员绿色通道得以建立。

崔国庆表示，绿色通道的开通使延庆院区接受的患者信息第一时间传送至北医三院，并通过直升机转运患者至北医三院本院的时间缩短至25分钟。迅速调度、快速转运，远程医疗救治能力的提升，不但能提高北京冬奥会的医疗救治效率，还能对后奥运时代各地医联体体系内资源分配与协同服务进行先期示范。

“科技冬奥专项”国内首个基于人工智能的冻伤及颌面创伤移动式智能化诊疗平台正式投入使用。北京大学医学部供图

由北京大学口腔医院牵头的国家重点研发计划“科技冬奥”专项研究成果智能移动方舱，是国内首个基于人工智能的冻伤及颌面创伤移动式智能化诊疗平台。北京冬奥会期间，它将在冬奥场馆，为运动员保驾护航，担当冰雪赛场上的“应急大夫”。

智能方舱内面积不到20平方米，配备了卧式锥形束CT、冻伤面部数据采集系统、便携式智能心肺复苏机、心电监护仪等用于冻伤及颌面创伤现场诊治的关键诊疗整体化装备，可实现传统医疗技术与现代高科技紧密结合。北京大学口腔医学院口腔颌面外科教授彭歆说，在智能方舱里，对运动员进行CT检查后，人工智能诊疗平台自CT影像导入至生成诊断报告，整个过程仅需30秒，保障运动员在救治黄金窗口期得到有效治疗。

激烈的竞技比赛除了对运动员的技术、战术和体能提出极高的要求，也给运动员心理素质和心理调控能力带来极大考验。北京大学第六医院（以下简称“北大六院”）副院长孙洪强介绍，北大六院牵头的“奥运会运动员心理健康保障关键技术”项目，围绕运动员常见的睡眠和心理问题进行智能化评估、预测和多层次个性化干预，有助于提高运动员的心理健康水平，助力我国高水平运动员心理服务体系建设。

据介绍，该项目搭建“运动员睡眠心理服务中心”，保障运动员的心理健康。专业医疗保障团队深入冬奥基地，与运动员们同吃同住，采取线上和线下相结合的方式服务运动员，帮助运动员缓解压力、改善睡眠。