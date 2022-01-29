黑龙江省新增本土确诊病例2例 在绥芬河市

中新网1月29日电 据黑龙江卫健委网站消息，2022年1月28日0-24时，黑龙江省新增本土确诊病例2例(绥芬河市2例)，均为集中隔离管控期间筛查发现。

截至1月28日24时，全省现有本土确诊病例20例，现有本土无症状感染者28例。

我省发生本土疫情，请广大群众密切关注疫情动态，如与阳性感染者活动轨迹有交集，或14天内有国内中高风险地区、涉疫地区旅居史的，立即主动向所在社区(村屯)、工作单位报备，并配合落实防控措施。如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请勿自行服药，需佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊排查和就诊，就诊过程中避免乘坐公共交通工具，并主动告知旅居史、接触史。

临近春节，人员流动增多，疫情防控形势复杂严峻。各市地疫情防控指挥部要对近期涉疫地区旅居史抵(返)我省人员进行排查，强化“大数据+网格化”，精准掌握和管控相关风险人员，排查出的风险人员评估感染风险后要第一时间落实赋码、核酸检测、隔离管理和健康监测等分类管控措施。

提醒广大群众继续绷紧疫情防控这根弦，有效地开展个人防控，接种疫苗、佩戴口罩、勤洗手、少聚集。