北京市疾控再次发布提醒 风险人员要主动报备

在发布会上，北京市疾控中心副主任刘晓峰提醒，当前首都疫情形势依然严峻复杂，要压紧压实“四方责任”，不折不扣落实各项防疫部署要求，严格落实医学观察、健康监测、核酸检测等措施。

刘晓峰提醒广大市民，风险人员要主动报备，配合各项防控措施。集中隔离、居家隔离人员要严格执行各项防疫规定，足不出户，发现身体有任何异常情况，要及时报告。居家隔离人员应单独或单间居住，保持居室通风，条件允许的情况下，尽量使用单独卫生间，避免与其他家庭成员共用。尽量减少与其他家庭成员接触，不共餐，不共用生活用品，必须接触时保持安全距离，戴好口罩，做好个人防护。

日常生活中，市民要讲究咳嗽礼仪，咳嗽或打喷嚏时用纸巾遮盖口鼻或用手肘内侧遮挡口鼻，用过的纸巾、口罩、一次性手套及其他生活垃圾装入塑料袋，放置到专用垃圾桶。饭前便后、戴口罩前后或接触呼吸道分泌物时立即洗手或手消毒。做好卫生间、浴室等共享区域的通风和消毒。要继续坚持非必要不出京，减少聚餐聚会，切实履行个人防控责任。

文/本报记者 解丽 赵婷婷 李泽伟