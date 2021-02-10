年货快递 满载牵挂和家乡的年味儿

“前两天刚收到家里寄来的60斤年货，腊肉、腊鱼一大堆，冰箱都塞不下了！”

“我准备了几盒稻香村，马上就准备快递回老家。”

年关将至，家家户户收发的年货包裹里不仅仅装着家乡的年味，更是满满的牵挂。

2月7日，今年我国第100亿件快件诞生，达到这一业务量仅用38天，再次刷新纪录。流动的年货催生了近年来最特殊的“新春运”，年货在快递车上流动，人员就地过年。

年货和思念一起快递回家

1月27日下午，四川资中县菜鸟乡村物流站长阳林接待了20多位来寄特产的乡亲，寄的最多的是当地的水果血橙和腊肠腊肉、辣椒酱。

“我们这里很多年轻人在上海、广州等地务工。往年都是春节后出门背上特产，今年情况特殊，快递寄过去。”阳林表示，对当地人来说，缺少了家乡的麻辣口味不能叫年夜饭。

一份份从故乡寄来的年货，承载了家人的思念和祝福，与此同时，一件件寄往老家的包裹，也带回了游子的牵挂和乡愁。

天猫商城某家电品牌的店铺负责人表示：“最近很多订单都送往三四线城市甚至农村地区，通过询问，发现不少人都是给父母买的。”

春节前夕，一件件快递包裹催生了新的消费需求，激活了庞大的内需市场，为快递行业带来了新机遇。国家邮政局数据显示，仅1月20日“网上年货节”启动以来，全国网络零售额已超过5100亿元，全国快递业务量同比平均增长三成以上。

“可以看出，随着新春佳节来临，互联网市场的下沉效应也在进一步显现。”国家邮政局相关负责人指出。

新年货备受年轻人青睐

今年春节各地倡议“就地过年”，“百度2021年货搜索大数据”显示，在“就地过年”倡议下，90后成为线上年货购置主力军，近30天内“年货节”的整体搜索热度环比上涨了556%。

“年轻人和中老年人的购物习惯有着非常大的不同，中老年人习惯购买常规种类的年货，而年轻人的购物清单上则多出许多‘新物种’。”天猫相关负责人表示，半成品年夜饭、宠物新年服、擦窗机器人、冻干粉咖啡礼盒、家用门上单杠、智能马桶盖、养生酒等上榜2021天猫增速最为显著的十大“新”年货。

为此，传统年货纷纷变身年轻人喜爱的“创意年货”。比如像手机盒一样包装的山东大苹果，用上了谐音梗变成“真梨谱”的大鸭梨。一款设计师为老家甘肃百合设计的“百年好合”礼盒，一下子卖出几千份，甚至成为90后的结婚礼物，不仅让年轻人爱上土味年货，也帮助农民增加了收入。

“自己过年虽然孤单了一些，但是相对也有了前所未有的自由。”家在湖北、第一次独自在北京过年的90后女生王丽告诉记者，除了父母寄的年货外，今年她还网购了许多零食和个性化春联，给自己的宠物狗也添置了一件新衣服。“自己把年过好，开开心心、红红火火的，这样父母也能更放心！”王丽说。

四道程序消杀，让客户放心让快递员安心

在疫情防控的大背景下，快递包裹安全与否也更加受人关注。

“这个问题顾客大可放心。目前的国内快递包裹送达客户前，至少经过四道消杀程序，经过重点防疫区域的快递也不必担心。”顺丰相关负责人表示，场地、车辆每两小时消杀一次，快递到港后先进行车厢消杀，卸车后再内外消杀一次，联系客户派送快递前还会消杀。

国际包裹还将进行更加严格的消杀程序。中国邮政相关负责人介绍，邮政对所有国际邮件在进出口运输环节进行消杀，对邮袋和运载工具分别进行喷淋及紫外线照射消杀。“邮件经履带进入场地后，分批经过专用通道到达国际邮件开拆区，在通风位置静置6小时后，工作人员将邮袋拆开，对拆出的每个小包裹再次消毒，才能进入海关查验等后续流程。”该负责人说。

最后，在包裹的派送环节，消杀同样必不可少。京东物流相关负责人表示，营业点工作人员必须严格落实体温监测程序并查看绿码，一些快递员不仅要对配送车辆车厢进行消毒，还随车配备酒精喷壶，送达客户前对快递再次消毒。“做好防疫消杀，不仅是让客户放心收货，同样也是让配送员安心工作。”该负责人说。