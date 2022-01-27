理性看待走红的乡村生活短视频

移动互联网时代，短视频成为记录当下乡村生活的一种新的流行表达方式。乡村网红通过短视频纷纷占领各大平台。据统计，截至2021年年底，某短视频平台粉丝量过万的“三农”创作者超4万人，“三农”相关视频日均播放量超42亿次。

从早期走红的华农兄弟到具有国际影响力的李子柒，短视频在传播乡村文化上展现出惊人的传播力和影响力。从藏族白马少年丁真到记录东北乡村日常生活的张同学，新的乡村叙事空间被大大拓展。

乡村生活短视频走红，主要还是因为其满足了人们多层次的情感需求。短视频中呈现的淳朴、自然、慢节奏、美好诗意的田园生活，与压力大、快节奏的城市生活形成了强烈反差，满足了人们的浪漫田园生活想象，使人们得以暂时逃离现实焦虑。对于有乡村生活经验的人来说，这类短视频唤起了曾经的乡土乡愁记忆，产生了情感连接和身份认同；而对于没有此种生活经验的人来说，则更多的是满足了他们对乡村的想象与期待。

当然，乡村短视频的走红也与技术、经济等因素不无关系。相对传统视频内容，短视频制作门槛低、使用成本低、极具感染力和现场感。乡民发布视频的主要动机，也多以工具性的经济致富和情感性的主体表达为主。返乡青年通过分享短视频聚集人气流量而获得经济收益。新媒介技术赋权，为乡民提供了记录乡村、表达自我的契机，使乡村被更多地“看见”。

在乡村短视频的发展过程中，也能清晰看到政策支持、平台扶持的痕迹。之前，国家4部门联合印发的《2019年网络扶贫工作要点》强调，要充分发掘互联网和信息化在精准脱贫中的潜力，扎实推动网络扶贫行动向纵深发展。多地政府借力短视频推动乡村发展，开展短视频乡村创业等活动。各大平台也以流量、资金和技术方式，通过大数据精准帮扶。比如，有短视频平台从流量、电商、消费、教育、旅游等方向出发，建立起常态化帮扶机制，推动乡村经济发展，助力乡村振兴。

在乡村生活短视频走红的同时，我们也应该明白，通过短视频记录的媒介化乡村并非真实或全部真实的乡村。从呈现的内容看，乡村短视频单一化、同质化的问题较为明显，原创性不足，限制了乡村生活的多元化表达。从表达方式看，乡村短视频呈现出的多为娱乐放大化的乡村。短视频的视听属性具有天然的娱乐基因，在商业利益的驱使下，为了在短时间内获取流量，有的博主会采用夸张甚至低俗的方式来吸引粉丝，各种雷人的视频也时有出现。从结果看，乡村短视频呈现的是被滤镜美化的乡村。镜头下的“诗和远方”，仅是复杂乡村图景的一个侧面，完整真实的乡村也被遮蔽在了短视频镜头之外。

由此，短视频没有呈现的主题，恰是乡村发展中被忽视的重大问题。受到“短而快”的局限，碎片化的表达使很多现实问题不能引发严肃的观察和深入的讨论。短视频媒介建构的同质化、娱乐化、滤镜美化的乡村，不能被当成是完全真实的乡村图景。我们要意识到媒介化的乡村与真实的乡村是有差距的。（作者：刘晓燕 韩俊峰，分别系北京交通大学语言与传播学院副教授、北京交通大学语言与传播学院研究生）