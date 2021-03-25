低价驾培套路多 理性看待勿轻信

3月24日，广东省消费者委员会、广东省道路运输事务中心联合发出消费警示，提醒广大消费者切勿轻信低价营销噱头，理性选择驾培机构，“保过”等花式承诺不可信。

乱收费现象频发

当前驾培行业中，互联网模式的驾校或中介机构招生最多，已超越传统驾校和教练的自主招生渠道。省消委会介绍，部分互联网驾校或中介机构为抢占市场份额，以超低价为噱头获取生源，再引流到线下驾校培训。这种方式前期要投入大量补贴及广告费用，极大地消耗现金流，一旦企业资金链出现问题，各种质量问题将随之而来，轻则服务质量得不到保障，重则公司倒闭，消费者预付的学费将“打水漂”。

同时，少数驾校收费标准不一、项目不透明同样值得警惕。比如，先交学费，考试不过需另交补考费；教练让学员给自己或者考场安全员买烟、买水、送红包；最多的是诱导学员在考前交“保过费”。“这种乱收费现象，不仅损害消费者合法权益，还影响行业长远健康发展。”省消委会指出。

此外，少数驾校或中介在广告中宣称“快速学车，××天拿证”等，实际消费情况大多与其宣传不符，不少承诺难以兑现，服务质量大打折扣。有些驾校不仅没有兑现让消费者在数十天内拿证的承诺，甚至在其报名几个月后都没有安排练车。

“保过”承诺不可信

针对上述情况，省消委会、省道路运输事务中心特别提醒广大消费者：切勿轻信低价营销噱头，理性选择驾培机构。首先，认准有资质的正规驾校。广大消费者要注意选择经过道路运输管理部门许可，取得营业执照、经营许可证、收费许可证、税务登记证等有效证照、证照齐全的正规驾校。注重查看规模、口碑和信誉。在选择驾校时，消费者可通过向有关部门咨询、在网上查询信息等方式，掌握各驾校的价格、服务、口碑、评价等，挑选规模大、知名度高的驾校，降低消费风险。

其次，理性看待低价，切勿轻信虚假宣传。“中介机构或者驾校营销人员的主要作用就是招生引流，一些人员为达到招生目的，往往夸大宣传、虚假承诺服务。”省消委会提醒，面对天花乱坠的宣传时，广大消费者一定要保持冷静，理性思考，辨别其合理性和可行性。要特别谨慎看待“保过”“××天拿证”这样的宣传，因为学车是技术性很强的项目，考试环节多，学习链条长，不确定因素多，“保过”这样的承诺并不可信。在报名缴费前，消费者一定要与驾校签订合同，对双方权利和责任进行明确界定，尤其是对收费标准、收费项目、培训科目学时以及退费程序、违约金等容易产生纠纷的问题予以明确约定。

此外，切勿配合参与培训学时弄虚作假。省消委会指出，部分驾校为了牟取更多非法利益，在培训过程中不按国家有关规定严格落实计时培训，存在培训学时弄虚作假的违法违规行为。广大消费者切勿提供照片、视频供其制作虚假培训记录。同时，要注意消费凭证的收集和保存，当合法权益受到侵害时及时向行政主管部门或消费者组织进行投诉。（王佳欣）