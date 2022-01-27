警惕抢票软件背后的风险

今年春运大幕已正式开启。40天的时间里，全国铁路预计发送旅客2.8亿人次。与此同时，今年春运全路客运最大能力安排比2019年同期增长10%以上。全国铁路也从1月10日零时起实施新的列车运行图，经过这次调图，全国铁路客货列车开行总量分别达到5231对、10606对。日益提升的客运能力、不断优化的列车开行结构，让人们的返乡之路更为顺畅。

由于春运期间客流量大，部分热门路线和热门日期的车票，也出现了“抢手”的现象。一些抢票软件瞄准这一情况，推出花样繁多的抢票“服务”。有的将抢票分为低速、快速、高速、极速等多个等级，对应不同的预估抢票成功率，收费依次升高；有的则设置普通用户抢票和会员抢票等不同类型，购买会员需支付一定的费用，且会员也分为多个层级；还有的宣称免费，却要求用户把软件链接发到社交平台以完成“好友帮抢”“好友助力”等加速任务……面对这些五花八门的“加速包”“助力包”，以及所谓的“优先购票”等噱头，广大乘客应该保持足够的警惕和清醒的认识。

实际上，无论是哪款购票软件，最终都需要在铁路12306购票系统排队。目前来看，多数抢票软件的原理是利用技术手段不断刷新余票、提高需求提交的速度，从而提高抢到车票的概率。一些平台把抢票成功率和用户等级、加速分级等相挂钩，但规则和优先次序并不透明，所谓“预估抢票成功率”往往也缺乏足够准确的依据。在无从辨别真假的情况下，消费者往往会被这样的“成功率”误导，认为加钱等于增加概率，进而被诱导持续付费。一旦花费高价却没抢到票，则会因为抢票软件拥有解释空间而难以维权。不仅如此，一些技术手段需要占用大量网络资源，对12306平台来说无疑是巨大的负担。在一定程度上，抢票软件也扰乱了正常的购票秩序。

除了诱导消费、存在各种收费陷阱、部分车票无法在网上办理退改签等问题，还值得警惕的是，抢票软件存在个人隐私的泄露风险。多数抢票软件需要旅客提供个人身份和12306购票账号、密码等信息，有的还要求用户上传身份证照片。一旦因为软件平台管理不善出现信息泄露，或被黑客窃取，这些个人信息就有可能在用户不知情的情况下，被用于某些商业行为，甚至成为网络诈骗等活动的“突破口”，最终让用户蒙受更大的经济损失。

事实上，12306购票系统早就上线了“候补购票”功能，且已全面推广，覆盖所有旅客列车。旅客遇到所选车次无票时，可以通过系统提交购票需求，支付成功后便能进入候补队列。一旦有旅客退改签，或铁路根据运输能力新增加车票，系统将自动为旅客兑现候补购票需求。为适应疫情防控条件下的旅客出行规律，铁路部门今年还将候补购票最晚截止时间由开车前6小时调整为2小时。因此，与其因使用抢票软件而承担不必要的经济损失和信息泄露风险，不如用好12306购票系统的“候补购票”功能。

一张小小的车票，承载的是浓浓的乡愁。与过去相比，如今的交通出行方式更加多元，铁路网络在不断完善，人们购票也更加方便、快捷。希望消费者擦亮双眼，对抢票软件背后的风险保持警惕。

《 人民日报 》（ 2022年01月27日 05 版）