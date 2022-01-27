@所有人，春节期间线上家政服务消费提示，请查收！

人民网北京1月27日电 （记者乔业琼）春节将至，家家户户都开始打扫家务迎接新年，家政服务行业也迎来新一轮高峰期。许多消费者为了提高效率，会选择在线上购买家政服务。但是由于部分线上家政服务商家涉嫌虚假宣传、不按约定提供服务等原因，引发了不少消费纠纷。

不按约定收费标准服务 临时要求加钱

关于部分线上家政服务商家涉嫌虚假宣传、不按约定提供服务等问题，此前不乏相关报道。不久前，消费者曹女士投诉称，在某平台购买按面积计算的深度保洁服务，干到一半却要按工作时间加钱。

据介绍，今年9月20日，曹女士在某平台购买了“深度保洁100-119平方”的保洁服务，缴费466元。平台的服务项目说明显示：“深度保洁”的收费方式为“按平米”，参考面积100-119平米的服务“参考时长”为10小时/人。

曹女士在购买服务前向客服咨询收费方式以及超过参考时长是否加收费用，客服答复：按照套餐的面积去打扫，不是按照时间去计时收费的，只要不超过套餐内的打扫面积就不会多收费。

随后，两名服务人员上门进行清洁服务，5小时后终止服务，表示按小时收费而不是按面积收费，要想继续服务必须加钱。曹女士拨打该平台客服电话投诉，诉求“按约定完成未完成的服务项目”，客服告知消费者“深度保洁确实按照面积收费，但由于每个用户要求、家庭环境不同，是有加时加费的情况。”

压实平台主体责任 提升服务水平

每逢佳节都是家政服务需求增加的时段。针对部分线上家政服务商家涉嫌虚假宣传、不按约定提供服务等问题，浙江省消保委提醒广大消费者，选择线上家政服务要注意以下几点：

一是不要轻信宣传。尤其是部分在搜索引擎平台发布家政维修服务广告的商家，为了提高浏览量，可能会在主页面显示“15分钟立即派人上门服务”“半小时上门”“距离您0.75km”等广告宣传用语，实际上商家并不一定能在约定的时间上门提供服务，位置信息也不一定真实，消费者对这类描述要提高警惕，不要轻信。

二是仔细核对资质。消费者可以在平台仔细核实家政公司是否有营业执照等相关资质，关注其他消费者的评价，仔细甄别选择服务质量好、信誉度高、明码标价的家政公司。

三是谨慎支付定金。部分商家在消费者拨打其在网络平台预留的电话后，会主动要求添加消费者的个人微信，并要求消费者支付定金才能安排家政师傅上门服务，然而后期却以各种理由不向消费者退还定金。消费者切记尽量通过正规平台交易，不要通过微信等社交平台支付定金。

四是保留相关凭证。一旦发生纠纷，消费者可以先和提供服务的家政公司协商解决，协商未果可以向平台反映，通过平台设置的协助维权、先行赔付等制度保障权益，也可向相关行政部门或消保委组织投诉。

同时，浙江省消保委也提醒提供线上家政服务的平台经营者注意以下几点：

要严格审核商家资质。各大搜索引擎平台、电商平台必须严格审核家政服务商家的营业执照、合法资质等，防范冒用他人真实证件的情况。

要明确推广内容限制规则。各平台针对家政服务商家虚假宣传、欺诈、抬价等行为要明确禁止，压实平台主体责任，加强对违规行为的监管。

要加大违规行为处置力度。各平台对于家政服务商家的违规行为应及时处置，通过下线资格、行业通报、列入黑名单等手段，督促家政服务商家提升服务水平。

要注重消费者权益保障。各平台要为消费者开通多种投诉反馈渠道，建立相关保障机制，提高投诉调解处置能力，更好地维护消费者的合法权益。（来源：综合天津市消协官方微信公众号、浙江消保委官方微信公众号等）