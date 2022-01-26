“非遗虎年大集”开市

1月25日，由文化和旅游部非物质文化遗产司支持，中国非物质文化遗产保护协会主办，阿里巴巴集团、人民优选承办的“非遗虎年大集”活动在京举办。

中国非物质文化遗产保护协会会长王晓峰致辞

中国非物质文化遗产保护协会会长王晓峰在致辞中表示，春节是中华民族最重要的传统节日之一，也是各项民俗活动和非遗实践最集中的时期。受疫情影响，就地过年成为更多人的过年方式。“非遗虎年大集”以线上平台为依托，打造数字化非遗购物品牌活动，为不能回乡的人民群众搭建了一座情归乡里的“云桥”，让人民群众可以在“非遗人之家”、淘宝等多个平台“看非遗直播、购非遗好物、品非遗美食、赏非遗绝技”。今天上线的“非遗人之家”为非遗机构、非遗传承人、非遗从业人员、非遗爱好者提供了一个网络家园，使非遗飞上广阔的“云端”。希望通过数字化思维、数字化力量、数字化成果，更好地服务于我国非遗的保护实践，促进非遗保护、传承、传播和发展。

北京师范大学教授萧放

北京师范大学教授萧放围绕《春节文化的传承与创新》主题进行主旨演讲。他表示，传统节日是民族文化传承的载体和民族文化的集中体现，是培植与滋养民族精神的重要方式。春节寄托了中国人民深厚的情感与希冀。饮食传统、祭祀传统、家庭人伦传统、民俗艺术传统既是春节精神，也是春节延续的保障。对春节文化的传承与创新，应从增强家庭团结意识、重视节日符号等方面入手。

阿里巴巴集团副总裁邢悦

阿里巴巴集团副总裁邢悦认为，在春节这个时间点，弘扬和传承非物质文化遗产具有重要意义，希望“非遗虎年大集”能够跨越山海，慰藉乡愁，传承年味儿。阿里巴巴集团将持续发力，通过数字化的技术和平台，将非遗与乡村振兴、非遗与产业培育、非遗与群众就业、非遗与民族团结结合起来，让传承人能够发挥更大的光芒。

人民网战略委员会委员、人民健康董事长万世成表示，近年来文化消费、国潮消费亮点频现，正逐渐成为消费新潮流。在与多种创新形式融合发展的过程中，非遗的传承与创新正一步步浸透到大众的日常生活当中。此次“非遗虎年大集”活动聚焦传统技艺、年俗文化，必将为文化新国货和非遗产品搭建展示的平台和传播的桥梁。

活动现场，“非遗中国年 文化新国货”“非遗走向世界，讲好中国故事”主题圆桌论坛举办。中国艺术研究院工艺美术研究所所长、研究员邱春林，中数非遗旅游科技有限公司总经理梁开东，阳都草编传承人、VINE维内品牌主理人孟祥君，时尚博主、电商主播谢梦就“非遗中国年 文化新国货”进行了交流分享；短道速滑世界冠军、北京体育大学中国冰上运动学院院长王春露，人民网海外传播部外籍专家湖长明，中国传媒大学政府与公共事务学院党总支书记金勇，阿里巴巴首席工业设计师、北京冬奥火炬外观设计师李剑叶就“非遗走向世界，讲好中国故事”进行了深入探讨。

在“致敬冬奥”特别环节中，非遗传承人巩国防用作品《一起向未来》表达非遗人对冬奥会成功举办的祝福，为我国冬奥健儿加油、致敬。“祝冬奥健儿虎年虎虎生威，取得优异成绩。希望通过‘非遗虎年大集’作为展示非遗文化的窗口，进一步推动非遗保护和传承。”

据悉，“非遗虎年大集”将持续至春节后，在非遗人之家、淘宝年货节、淘宝手艺人、淘宝直播、淘宝汇吃等平台上，千余位传承人和手艺人商家携绝活“赶集”，天南海北非遗好物一键买齐，烘托出浓浓的过年氛围。