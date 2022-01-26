放进冰箱就“保险”了？这份家庭食物储存条件及保存时间表请收好！

人民网北京1月26日电 （记者乔业琼）又到了一年一度备年货的时候了，牛羊猪肉、牛奶、干果……很多人一股脑的把这些食材放冰箱，以为即能保证食材的新鲜，又能保存食材的营养，很“保险”。对此，陕西省疾控中心提示，冰箱不是“保险箱”，放进去的食物也有各自的保质期。一旦存放时间过长，食品的风味、质地和营养就会改变，到最后变质也是很有可能的。

不同食物有不同的保质期

不同食物可以在冰箱里存多久？陕西省疾控中心表示，如果产品包装上有明确保存条件和保存时间，以包装说明为准。

对于没有相关包装说明的食物，也应遵循不同食物有不同保质期的原则。陕西省疾控中心提示，畜禽肉类和禽蛋制品不太容易保鲜。风干牛肉、腊肉、板鸭、腊肠以及咸鸭蛋和松花蛋能够长期储存，但作为腌制或加工食品，不建议长期作为健康食物储备。冰鲜水产品，建议小包装密封速冻，食用时需要彻底加热做熟。

对于水果来说，陕西省疾控中心提示，“已熟型”水果，比如葡萄、苹果、草莓等，最好先装进保鲜袋，防止水分流失，再放入冰箱冷藏。“后熟型”水果，包括猕猴桃、香蕉、牛油果等，须摆放在室温环境继续熟化。

此外，陕西省疾控中心提示，绿叶类蔬菜放入冰箱前不要用水清洗，直接将其装入留孔的保鲜袋中放入冰箱保存。不要贴近冰箱内壁，避免冻伤。根茎类蔬菜，如莲藕、竹笋、洋葱等，可以放在冰箱冷藏室。土豆、红薯、胡萝卜、白萝卜等，放在通风阴凉处即可。

酱类调味料也需冷藏

调味品可以说是厨房中的金牌配角了，无论是豪华大餐还是家常小炒，想要做得有滋有味都离不开调味品。许多人习惯将调味品放在灶台旁边，便于随时取用。但需要注意的是，有些调味品也需要冷藏保存。

一是发酵类调味品。像黄豆酱、腐乳等这类调味品是靠微生物的发酵而生产的，在售卖时也不能保证其中的微生物完全灭活。因此，如果开封后不冷藏存放，室温下很可能会加速微生物的生长，使调味品变质。

二是营养物质含量高且含水较多的调味品。如沙拉酱、蚝油等蛋白质含量较高，而且含有一定的水分。此类调味品可为霉菌提供营养物质与水分，如在室温下存放，极有可能成为霉菌滋生的温床，产生霉变。食物霉变可能产生具有致癌性的霉菌毒素，食用的话会危害人体健康。含有较高油脂的调味品，如辣椒酱，则可能在室温下发生脂肪氧化，影响风味。

总体而言，调味品的保存方法由其种类决定，并非所有调味品都需要冷藏保存。胡椒粉等粉末类调味品，或是盐、酱油等含盐量高的调味品，相对来说，不那么容易滋生细菌或变质，因此并不需要冰箱保存。

不同类别食品在不同保存条件下，如何保持最佳品质和安全性的建议存储时间？为此，陕西省疾控中心专门整理了相关表格，具体如下：

肉类，家禽，鱼类及蛋类

奶及奶制品

水果

蔬菜

主食或干货类

调味料，酱料以及罐头食物

烘焙制品

（来源：综合陕西省疾控中心微信公众号、北京青年报等）