“托”出开心 “托”起放心——看寒假托管班里的用心陪伴

为推动“双减”政策落实，有效解决学生寒假期间“看护难”问题，广东、辽宁、四川等地一些学校正积极开展寒假托管服务，校园里又活跃起孩子们的身影。记者看到，为了让孩子们开心、家长们放心，老师们不仅在用心陪伴孩子，也在探索让托管更有“质量”。

“托”出开心

刚刚完成一个学期的学习，每个孩子都想拥有一个完美假期，有的想看电视，有的想打游戏......而在寒假托管班里，各种“有趣有料”的课程让孩子们体会到了别样快乐，校园里不时传来欢声笑语。

沈阳市浑南区第九小学学生在老师指导下学习滑雪。新华社记者王莹 摄

1月17日是沈阳市浑南区第九小学寒假托管班开班第一天。记者当日上午来到学校发现，从一楼到三楼，每间教室都有不同的课程：舞蹈教室里，孩子们欢快地跳起手绢舞；汉诺塔课堂，大家争相举手演示如何挪动圆盘；滑雪机上，学生在老师指导下尽情体会雪上飞翔的乐趣……

该校校长侯明飞介绍，寒假托管班有攀岩、单双板滑雪、独轮车等32门课程，30多名教师参与到寒假托管工作中。

成都市泡桐树小学西区分校四年级学生高昕怡是双职工家庭子女，往年放假她都被送去上校外托管班。“以前每天就是写作业，说话还被打手板，一点都不好玩。”提起学校的托管服务，她笑着说，“学校的课很有意思，还认识了不少新朋友。”

在广州市越秀区农林下路小学，烹调课程受到热捧。农历新年即将到来，学校特别设计了象征富贵圆满的广东春节传统小吃——黄金酥角的烹调课。孩子们第一次用面团捏出黄金酥角，兴奋地手舞足蹈，都说要在年夜饭上“大显身手”。

沈阳市和平区和平大街第一小学托管班里，学生在制作“巧手虎头帽”。新华社记者王莹 摄

“老师教会了我做‘巧手虎头帽’，先用红色纸剪出虎头图案贴在深色卡纸上，再用彩色轻黏土、棉花做出老虎的五官和胡子……”沈阳市和平区和平大街第一小学五年级6班学生李炎儒说，过去放假一般是在家写作业、看电视，现在可以和同学们一起做手工、学习冬奥歌曲、进行冰上体育运动，特别开心。

“托”出质量

托管班里，不仅有踢球、攀岩等“动作戏”在上演，还能看到孩子们阅读、思考等安静的画面。记者探访发现，学校的托管班不是简单“看护”孩子，而是在探索提供有质量的托管服务。

学生们在成都市泡桐树小学西区分校操场上运动嬉戏。新华社记者 吴晓颖摄

硬笔书法、生活中的科学、电影赏析……在泡桐树小学西区分校的寒假托管课程表上，素质拓展、兴趣课程一一在列。“学校专门成立了课程开发小组，将知识性与趣味性相结合，并根据不同年级段设置阶梯课程，让孩子们在玩中学、学中乐、乐中思。”校长周英说，希望在解决家长焦虑的同时，促进孩子全面发展。

和平大街第一小学有100多平方米的阅览室、7000多册藏书。学校安排了自主阅读课，对于低年级的学生，阅读老师还选择优秀读物为他们领读，并组织学生们互相交流阅读心得，让他们更好养成阅读习惯，从书中汲取丰富知识。

该校教学校长曲莉介绍，此次寒假托管服务，学校开放阅览室、科学实验室、体育馆等全部功能教室和场馆，组织提供综合实践、科技教育等服务，同时合理设置课程，保证学生每天体育活动时间不少于2小时，自主阅读时间不少于1小时。

广州市黄埔区九龙第三小学的寒假托管班巧妙地设计了“图书修复课”，将劳动课与美术创作结合起来。校长林绮芳把学校图书室旧小人书拿出来，教孩子如何粘贴修复，自己画出新封面替代旧封面，让具有年代感的小人书展露新颜。六年级学生陈杨铭说：“没想到劳动课也可以这么‘生动’！”

沈阳市浑南区第九小学还开展了寒假小主播抖音小视频制作活动，让孩子们勇敢出镜，独立录制大脑动力课程小讲座，锻炼孩子们的逻辑能力、语言表达能力等。

“托”起放心

除了玩得开不开心、能不能学到新知识，家长们还关心孩子在托管班的安全问题怎样保障、吃得好不好等。特别是眼下国内疫情多点散发，如何确保校园防疫安全更是成为重中之重。

泡桐树小学西区分校的托管学生以年级为单位组班，每个孩子胸前都挂着一个标注托管班级的胸牌。学校按照防疫要求，对校园及教室每天进行消杀，专职保健老师全程参与寒假托管服务，监测学生健康状况。此外，家委会也自愿参与到寒假托管服务中来，每天上下学时段有4名家长配合老师在校门口护送学生安全过街。

广州市黄埔区新港小学为孩子们提供了舒适的符合防疫要求的午休场地，放置了空气消毒机，还运行了中央空调。美味可口的午餐由知名餐饮企业供应，每份16元。贴心的服务、提前一个月的广泛宣传，切实解决了家长们的后顾之忧。

为了解决带娃难题，江苏省阜宁县还开启了老师“上门带娃”模式。

1月24日8点半，江苏省阜宁县阜宁师范学校附属小学通榆路校区的老师施甜甜准时来到六年级学生孙浩玮家中。施甜甜告诉记者，她联系两个小组共10名学生，今年寒假每个小组每周她都将上门两次，每次两小时左右。“孙浩伟是其中一个学习小组的组长，每周组员都到他家集中学习。”施甜甜说。

成都市少城小学的一位家长表示，以前放假孩子都寄养在老人家里，每天除了做作业就是看电视、玩手机，现在早上早早起床要去托管班，“托管班里老师们带着开展各种有趣的课程，孩子过得有意义，家长也放心！”（记者郭宝江、王莹、吴晓颖、郑天虹、陈席元）