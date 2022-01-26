抢票软件“VIP陷阱”何时休？

“为什么到确认出票时，要临时收费？”在杭州工作的张女士今年春运选择用抢票软件购票，却遭平台诱导购买VIP——抢票软件平台提示不购买礼包不能确定抢到火车票。据悉，在一些消费投诉平台上，有不少消费者都表示掉进抢票软件的“VIP陷阱”。（1月25日《工人日报》）

眼下正值春运。受疫情因素影响，不少人都选择就地过年，即便如此，全国铁路在春运期间旅客发送量预计达到2.8亿人次。旅客们在年前扎堆出行，部分旅客就会根据以往的春运经验，试图在抢票软件上“走捷径”。殊不知，抢票软件提供的服务“陷阱”重重，一不小心就会掉入“坑”中。

以张女士为例，因担心在官网抢不到车票，选择了抢票软件，又勾选了“跨站抢票”。平台随后提醒她可体验一次抢票VIP礼包权益，5分钟内立即出票，当她以为平台帮她抢到了车票，却未想到“确认出票”需要另付40元。更让她没有想到的是，之前预约的3张车票在12306网站处于待支付状态，可以原价购买，让她险些上当。

这是抢票软件“VIP陷阱”之一。此外，其他消费者还反映了各种“VIP陷阱”，如“购票不成功，VIP的钱不退”“软件设置了‘试用VIP’选项，一点进去就直接扣费甚至没有扣费确定选项”“抢票页面并没有任何提示取消试用VIP要扣款的说明”等等。这意味着不少消费者都曾掉入此类“VIP陷阱”，其合法权益或经济利益受到损害。

抢票软件设计“VIP陷阱”，显然是受利益驱动。抢票平台之所以这么做，并且屡试不爽，缘于一种“欺诈逻辑”：先吸引消费者使用抢票软件，再推出具有“绑架”性质的“VIP服务”——不购买礼包意味着“本次抢票成功时间未知，无任何优惠福利”，让消费者做出错误判断购买“VIP服务”，抢票软件就会获取不当利益。

在这一整套“欺诈逻辑”中，商家抓住了一些消费者希望比别人更快抢到票的心理，以“VIP”为噱头，让消费者误以为只要多花一点钱就能有购票优先权，就可以更快抢到票。其他消费者如果像张女士一样，在12306网站查看自己所购车票就能避免上当，但不是每个消费者都会这么做。由于信息不对称，一些消费者在不知不觉中掉入“坑”中。

根据我国相关法律规定，诈骗公私财物价值3000元以下的，适用《治安管理处罚法》；诈骗3000元及以上的，涉嫌触犯《刑法》构成诈骗罪。因抢票软件“VIP陷阱”涉及金额大多只有几十元，很少会有消费者主动报案，警方一般也不会立案。这也是为什么一些抢票软件运营商有恃无恐，反复设置“VIP陷阱”牟取利益。（丰收）

从消费者角度来说，要汲取以往抢票软件出现多种“陷阱”的教训，远离抢票软件，选择12306网站或12306App购票。一旦上当受骗，即便涉及几十元，也要勇于维权。

12306方面也要继续对抢票软件采取追责、屏蔽等有效措施，维护购票秩序。从监管角度而言，要对这种“VIP陷阱”采取治理措施，切实保护消费者权益。

另外，消协组织可根据《消费者权益保护法》授权，对消费者投诉较多的抢票软件，或通过公益诉讼，或支持消费者集体诉讼，让侵权者付出代价。还值得思考的问题是，抢票软件“陷阱”花样不断翻新，这就需要从制度到执法对其违规侵权行为精准治理，早日给这些乱象画上句号。