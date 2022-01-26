北京：健康宝每日24时比对核酸结果并赋码

打赢疫情防控阻击战

北京市第275场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会昨日召开，相关部门发布本市最新疫情信息并回应市民关切。针对坊间关注的“北京健康宝弹窗”问题，市卫健委相关负责人表示，北京健康宝每日24时比对核酸检测结果并解除弹窗恢复绿码。同时，北京已要求各类各级核酸检测机构增加检测号源，并不得以任何理由拒绝为北京健康宝弹窗人员提供核酸检测服务。

昨日，北京市第275场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从发布会上获悉，1月24日16时至1月25日16时，本市新增本土新冠肺炎确诊病例12例、无症状感染者3例，其中9人在西南郊冷库工作，涉及丰台、西城、朝阳、大兴4个区。自1月15日以来，本市累计报告本土新冠肺炎病毒感染者67例。目前，相关部门和区已经第一时间采取处置措施。昨日起，丰台区玉泉营街道黄土岗村、丰台区玉泉营街道万柳西园社区调整为中风险地区，本市中风险地区增至6个，高风险地区为1个。

丰台朝阳西城大兴

新增15名感染者

北京市疾控中心副主任庞星火在发布会上通报了本市最新疫情。1月24日16时至1月25日16时，本市新增本土新冠肺炎确诊病例12例、无症状感染者3例。奥密克戎变异株关联疫情无新增感染者。

北京青年报记者梳理发现，新通报的15名感染者均为德尔塔变异株关联疫情。其中，有8例在丰台区，3例在朝阳区，3例在西城区，1例在大兴区。同时，11名感染者与西南郊冷库有关，其中有9人在西南郊冷库工作，工作职务包括搬运工、销售人员、水产经营者等，有2人为西南郊冷库工作人员的家人。西城区的3名感染者中，有两人为某物流配送中心叉车司机。

15名感染者所涉及的居住地为：丰台区玉泉营街道云岭商务楼、丰台区玉泉营街道京丰公寓南院、丰台区看丹街道恒富中街4号院、丰台区玉泉营街道万柳西园小区、大兴区旧宫镇美利新世界、西城区广安门外街道鸭子桥路1号院、朝阳区安贞街道安贞里三区、丰台区玉泉营街道郑王坟282号院、丰台区右安门街道菜户营东街263号院、西城区白纸坊街道右安门西街甲10号院、丰台区新村街道丰桥路7号院。庞星火表示，目前已开展流行病学调查和密切接触者追踪，对所涉及风险点位进行排查，对各类风险人员进行分类管控。

据市疾控发布，1月15日以来，本市累计报告本土新冠肺炎病毒感染者67例，其中，奥密克戎变异株关联疫情累计报告病例6例，均为确诊病例，均为轻型；德尔塔变异株关联疫情累计报告病例61例，确诊病例47例（轻型32例、普通型15例）、无症状感染者14例。

市疾控提醒广大市民，如果接到健康宝风险人员提示，请立即向社区报告，配合集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施。如果接到需要核酸检测提示，请及时进行检测，服从安排，有序排队，在进行核酸检测时，要正确佩戴口罩，自觉保持一米线距离，不聚集、不扎堆，避免交叉感染。核酸检测结果未出之前，自觉做到不外出、不聚集、不串门、不出京、不到人群密集场所。

丰台玉泉营街道两地

昨日升级中风险地区

根据疫情形势，本市调整了相关区域的风险等级。昨日的发布会上，市卫健委副主任、新闻发言人李昂通报，截至2022年1月25日12时，丰台区玉泉营街道黄土岗村14天累计报告2例本土确诊病例，丰台区玉泉营街道万柳西园社区近14天累计报告2例本土确诊病例。经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，本市即日起将丰台区玉泉营街道黄土岗村、丰台区玉泉营街道万柳西园社区定为中风险地区。

截至目前，北京市有高风险地区1个，为丰台区玉泉营街道万柳园小区；有中风险地区6个，为丰台区新村街道怡海花园恒丰园、南苑街道南庭新苑北区、玉泉营街道亿朋苑一区、玉泉营街道黄土岗村、玉泉营街道万柳西园社区，房山区长阳镇北广阳城大街8号。全市其他地区均为低风险地区。

北京健康宝每日24时

比对核酸结果解除弹窗

在昨日的发布会上，有媒体提问：对于部分居民健康宝出现弹窗，如何解决弹窗问题？如何做核酸检测？就此，市卫健委副主任、新闻发言人李昂回应称，1月23日北京市发布了药店、诊所购买“四类”药品或出现“十一类”相似症状人员的管控政策，要求近14日内有购买“四类”药以及诊所就诊的人员，72小时内需进行一次核酸检测，在检测结果未出前减少外出，未按要求进行核酸检测的人员，北京健康宝将弹窗提示。

按照政策，1月23日起，陆续对相关人员发送短信提示，请相关人员关注短信提醒，并在72小时内及时进行核酸检测。对未在购药和就诊后72小时进行核酸检测的相关人员，健康宝将进行弹窗提示；对已完成核酸检测，检测机构已经将检测结果上传到卫健委核酸检测平台，健康宝可通过核酸检测平台查询到核酸检测结果的，北京健康宝每日24时比对解除弹窗恢复绿码。

李昂再次提醒市民关注短信提示，按要求及时在购买四类药品、出现11类症状后按政策在72小时内进行核酸检测。

李昂明确，如已完成检测并正常上传核酸检测结果，但“北京健康宝”仍无法正常赋码，“请咨询本人居住的社区、村、酒店、单位或12345市民热线，通过线下救助渠道解决。”

李昂强调，市民在接到短信提示或健康宝弹窗后，可以就近在本市核酸检测机构进行核酸检测。北京已要求各类各级核酸检测机构增加检测号源，并不得以任何理由拒绝为北京健康宝弹窗人员提供核酸检测服务。同时，各区正在增加核酸采样点位，市民可留意所居住地社区或网络平台的提示。对于长期购买四类药品的老年人以及患有慢性疾病的人员，建议前往所在社区卫生服务中心购买，可有效避免弹窗。如出现发热症状需到就近的发热门诊就医并取药。

文/本报记者 解丽 蒋若静 王斌