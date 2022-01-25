春节食用饺子 挑选储存有哪些讲究？

饺子又称水饺，深受中国人民喜爱，是年节重要食品之一。市场上饺子种类繁多，消费者挑选和食用时有哪些注意事项呢?

贵州省市场监管局近日提示，消费者在选购速冻饺子时，应选择有良好冻藏设备的商场或超市，选择质量和安全有保障的正规厂商产品。购买前要观察速冻饺子包装是否完整，外观是否质地均匀。如发现速冻饺子已经解冻变软，有明显的开裂、变形、粘连，颜色发暗、发灰，袋内有大的冰晶等情况则不要购买。

面对琳琅满目的速冻饺子，看懂包装上的标签信息尤为重要。请注意仔细观察标签信息，查看配料表及营养成分表，看保质期和贮存条件。

贵州省市场监管局还提示，速冻饺子对存储条件有一定的要求，要特别注意控制储存温度，密封低温保存，避免交叉污染。

一般速冻饺子要求在-18℃储存，这一低温可使饺子品质比较稳定。如果一袋速冻饺子一次吃不完，拆袋后剩下的饺子应将袋口密封好或者装入食品保鲜袋内密封冻藏保存，否则饺子易失水干燥或油脂氧化。速冻饺子应避免和其他生鲜肉食一起存放，混合存放易引起细菌传播。

另外，一家人团聚在一起包饺子，是中华民族的传统习俗之一。在自制饺子时宜选用优质、面筋度较高的特制精白粉或特制饺子专用粉。若一次制作很多，应把剩余生饺子放在冰箱冻藏保存，但也不要存放过长时间。餐后剩下的熟饺子，建议在室温下凉透后再放入冰箱冷藏，并尽快食用，再次食用前一定要彻底加热。（记者孙红丽）