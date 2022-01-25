揭穿AI相面骗局 警惕迷信的高科技伪装

央视曝光AI相面骗局上了热搜。上传一张宠物狗照片的结果显示：宠物狗的面相能打96分，且“读书运很好”“一生财运也好”“做事有能力有主意”。这样一项相面报告，测试者需要付费几十元才能看。

有网民表示，“AI相面”这种事还需要被揭穿吗？但事实就是如此吊诡，明摆的不靠谱，还是有大市场。上网随便一搜，竟有“AI人工智能相面项目总结”。占卜、算命披上高科技的伪装改头换面后，“随风潜入夜”般渗透在网络世界的角角落落。

AI类算命，其实是通过有限的面部特征点采集，与有限的数据库特征值进行比对，根据现成的话术编撰出一套似是而非的结果。无外乎一些听起来很有道理的分析、笼统的安慰，都是可能发生在所有人身上的模糊描述，好像什么都说了，又好像什么也没说。这其实与曾经流行的摆摊算命没有本质区别，只是从线下搬到线上，用户市场更大，敛财更容易，敛财成本更低。

需要警惕的是，线上算命比线下算命危害性更大。一方面，互联网上传个人信息，特别是面部信息，存在严重的安全隐患。以敛财为目的的商家，如果把收集的个人信息打包贩卖，又是一笔可观收入。对个人而言，网络算命存在钱财损失和个人信息泄漏风险的双重危害。

另一方面，在网络环境和高科技的“助攻”下，占卜、算命有了更好的隐蔽性和迷惑性。迷信活动“换了个马甲”，确实就有很多人不认识了，特别是甄别能力不足的年轻人。因此社会危害性更大。怪力乱神之风吹进互联网，将大大阻碍科学精神的传播和全民科学素养的提升。

互联网的特点是无孔不入。监管部门严厉打击网络占卜乱象、依法依规严惩不法商家固然重要，但更重要的是每个用户、每个网民要警惕迷信活动的高科技伪装，加强个人信息保护意识，全社会形成合力来抵制网络迷信层出不穷的套路。（杨 雪）