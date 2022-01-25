“高速上违停赶报表”警示了谁？

近日，河北一男子高速上违停赶报表，面对交警的催促，该男子连连求饶，称“没时间了，罚多少钱都行”。最终，交警驾车带该男子驶离高速，让男子坐在后排继续赶报表。

高速上违停不仅违反了交规，也增加了安全风险。“高速上违停赶报表”并非对规则不知晓，而是明知故犯。宁可在高速上违停也要赶报表，隐伏着司机的价值排序。“没时间了，罚多少钱都行”的背后，也有着职场人的痛与怕。高速上违停还具有一定的风险性，容不得一丝侥幸。当生活的压力大于对生命的敬畏，“高速上违停赶报表”的行为需要司机反思和警醒。

在地铁站里赶工作报告至凌晨也好，“高速上违停赶报表”也罢，职场有职场的生存法则，职场人往往有“不得不如此”的无奈与艰辛。不能按时完成工作任务，轻则受到惩罚，重则被开除。过于冷漠的职场规则，让普通劳动者的利益诉求有时被忽略。

卓别林主演的电影《摩登时代》，以戏剧的方式为我们呈现了这一矛盾——为了追求利益最大化，一些用工方渴望让员工变成永远不知道疲倦的机器人。殊不知，“再卑微的骨头里，也有江河”，普通劳动者的权利和尊严，不能因为追求效率或利益最大化而被轻视、损伤和牺牲。

在高速车流中加班固然敬业得让人心疼，但对生命安全缺乏足够尊重也要引起重视。即便是临时性突发工作，也没有必要在高速上铤而走险。工作再重要也没有生命安全重要，再敬业也没有必要在高速上加班。

面对“高速上违停赶报表”的职场人，交警做到了宽严相济，既对失范行为进行规训和惩罚，也体谅该男子的不容易、不得已，“代驾”让男子得以继续赶报表，彰显了人性化执法的文明与温度。

涉事司机既有值得同情的一面，也有需要改正的一面。哪怕赶报表“等不及”“伤不起”，也可以就近找个出口下高速再赶报表。“高速上违停赶报表”犹如一面镜子，提醒和警示用工方尊重和善待员工。当员工的权利和尊严得到更多呵护，“高速上违停赶报表”的危险行为才不会上演。