天津开辟送药绿色通道 送药到家近3000单

本报电 （朱玉娟）“感谢健共体云药房服务，我们会立即把药送到居民手里！”说这句话的，是天津市津南区八里台镇党群服务中心主任常洪星。

1月19日下午，天津市基层数字健共体“云药房”应急小分队与津南区政府部门“接力”，将首批42单通过互联网医院开具的处方药品配送到津南区内管控区、封控区患者手中，解决了这部分慢病人群疫情期间持续用药的难题。

由于疫情影响，津南区、西青区等部分区域被划定为封控区、管控区、防范区，第三方物流公司无法为上述区域居民提供配送服务。1月19日，津南区发布疫情期间保障群众就医用药的具体措施：津南区卫健委开通微医数字健共体平台实现网上购药服务，居民可通过网络信息化手段网上购药，微医互联网医院使用专用车辆将药品送至社区指定地点，社区网格员负责将药品送至居民家中；居民可通过微医数字健共体平台实现网上就诊，以及区属各医疗机构开通的咨询服务电话进行寻医问药。

在抗疫中，由天津市卫生健康委指导、天津微医互联网医院牵头的天津市基层数字健共体，依托数字化平台优势，保障特殊管控区域患者的医保用药需求，有效避免了疫情期间市民线下就医的交叉感染风险。

据天津微医互联网医院执行院长闫晋红介绍，基层数字健共体开通“互联网+药品保障”运行模式以来，通过线上+线下结合的方式，为众多病情稳定的慢性病、常见病、多发病患者的日常用药提供了便利。疫情发生以来，健共体“云药房”累计为患者送药到家近3000单。