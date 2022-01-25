西安恢复正常出行有序复工复产

本报西安1月24日电 （记者龚仕建）记者从西安市疫情防控指挥部办公室获悉：自1月24日起，陕西省西安全市降为低风险地区，各级党政机关、企事业单位恢复正常办公秩序，有序恢复正常生产生活秩序。

据介绍，即日起西安市恢复正常出行，离市人员凭西安一码通“绿码”出行，不需开具离市证明。出入小区、村落实“扫码、测温、戴口罩”防控措施。市外低风险地区人员持48小时核酸检测阴性证明，通信大数据行程卡、西安“一码通”为绿码可返回。

1月25日起公交线路全部恢复运营，共计347条，线路恢复率达100%，同时根据客流实际需求及时调整运力，确保车厢满载率不超过50%。目前市区投入运营巡游出租车和网约车分别达1.1万和1.4万余辆，不断满足市民出行需求。地铁8条线路全部恢复社会化运营，服务时间调整为6:30至22:00，日客运量达50万人次，保障市民便捷出行。

铁路行业全力保障运输安全畅通，坚持不停工、不停运，切实做好重点民生物资运输工作，去年12月23日至今，发运货物40.8万车、2600余万吨。国内客运航班1月22日起有序恢复，航班架次逐步增加，近日每天执行航班达60余架次。全市7家一级客运站提前做好复工复产各项准备工作，1月24日起已逐步恢复省内市际和县际客运班线，保障群众出行需求。机场大巴也已有序恢复运营。

在落实好各项疫情防控政策的基础上，各商场、超市、沿街门店恢复营业，餐饮业控制就餐人数和餐位距离；旅游景区、剧院等公共场馆按规定落实限量、预约、错峰等要求。

《 人民日报 》（ 2022年01月25日 14 版）