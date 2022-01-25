送物资送技能 解难题保健康

开栏的话

新春将至，年味渐浓，各地开展各类送温暖活动，为脱贫户、城市困难群体送去关爱，为坚守岗位的一线工作者提供保障，确保他们都能过一个温馨年、幸福年。本版今起推出“送温暖 过新年”系列报道，呈现各地的暖心举措，敬请关注。

甘肃康乐——

生活物资送到家

节前慰问暖人心

临近春节，甘肃省临夏回族自治州康乐县八松乡魏寨村一派热闹景象：农民运动会火热进行，篮球赛、广场舞轮番上演；村头集市上，人们精挑细选购置年货，满载而归。

走进脱贫户康有福家，温暖的阳光把房屋照得亮堂堂。厨房里，夫妻俩一个剁肉、一个切菜，忙得不亦乐乎。撒淀粉、拌鸡蛋、放调料，默契配合下，一盆肉泥很快准备妥当。

起锅烧油，妻子孟海霞抓起一把肉泥，手心轻轻一挤，圆圆的肉球便从手里溜入锅中，翻滚几下后顺势捞起，金黄酥脆的肉丸就做好了，飘出一阵香味。“大小合适，容易炸透。来！尝尝看咋样？”说话间，驻村工作队队长兼第一书记邓汉生手提棉被、春联和菜籽油走了进来。两米宽的棉被，足够两人盖；4副春联，有宽有窄，房门屋门都能贴。“太感谢了！现在啥都不缺。”康有福说。

36岁的康有福过去靠种地谋生，农闲时节到县城周边打零工，妻子在家照看老人和小孩，“家庭年收入1万多元，1人赚钱6人花，日子过得紧巴巴。”后来，政府组织开展技能培训，康有福取得瓦工证，收入翻了一番。

可惜好景不长，不足1年，康有福盖房时摔伤膝盖，在家躺了半年多，从此干体力活受限，让本不宽裕的家庭雪上加霜，2013年被认定为贫困户。转机来自县里的精准扶贫贷款政策，3年免息。康有福申请了5万元搞养殖，乡畜牧站提供技术指导，放开手脚的康有福，不足3年便还完贷款，彻底甩掉“穷帽子”。

“以前做碗臊子面，煮几根大骨头就是过年。现在鸡鸭鱼肉、瓜果蔬菜，想吃啥就买啥。”如今，康有福养了130只羊，收入越来越高，生活越过越好。“趁着天还早，待会儿到集市上再买点海鲜，孩子们爱吃着哩！”出门前，康有福不忘提醒妻子，炸油饼时记得添点新菜籽油，寓意新年有个好兆头。

不只魏寨村，在康乐，省市各级帮扶单位、县直部门广泛开展节前慰问活动，为近万户困难群众发放了价值2000多万元的棉被、米、面、油、煤炭等生活物资，确保脱贫群众过一个温馨祥和的春节。

“开春以后，我打算把圈舍再扩大，养殖规模争取达到150只以上。”谈及未来，康有福信心满满。

青海门源——

加强监测固成果

培育产业助致富

腊月二十，从青海省门源回族自治县县城出发，一路向西行驶，平整的土地、金黄的草场依次出现，一个小时左右，就来到了皇城乡西滩村。村民李树军正和乡里的工作人员，一起忙活着炸麻花，阵阵香气扑鼻而来，让人倍感温馨。

而就在十几天前的夜里，李树军还在犯愁。1月8日凌晨，熟睡中的李树军被一阵猛烈的晃动摇醒，“地震了！”顾不上收拾东西，他和妻子第一时间冲到院子里，看着屋顶上有瓦片掉落、电也停了，他们非常焦急。

2016年，在驻村工作组的帮扶下，李树军通过牛羊养殖脱了贫，不仅攒钱把家里的房子又翻新了一遍，还里里外外买了不少新家具。这两年，眼看着日子一天天好起来，没想到又遭遇地震，“要是连住的地方都没有了，可咋办呀？”李树军和妻子很担心。

地震终于停了，趁着月色，李树军跑到羊圈里仔细检查了一遍，幸好圈墙都没有倒塌，牛羊也都没有受损。一个小时后，乡里的工作人员赶到了他家里，第一时间接通电路。灯泡亮起，李树军把房子里里外外认认真真地检查了一遍，除了几片瓦掉落、东侧墙体有细微的裂缝外，其它一切正常。第二天一大早，乡里又组织专业人员对房屋状况进行了鉴定，确保不影响居住后，又组织工人进行了加固。

“我们第一时间转移、安置受灾群众249户，同时为他们送去了米面、被子等生活用品，并对各家的受灾情况进行了详细统计。”皇城乡乡长阿杏仁告诉记者：“接下来，我们将对脱贫户的住房、教育、医疗、就业等变化情况加强监测，同时，发挥专业合作社的带头作用，培育草场放牧、饲草种植、饲料加工、良种养殖等相互补充、相互促进的产业链条，确保大伙的日子更上一层楼。”

火炉搭起来、奶茶煮起来……这两天，乡里又给受灾比较严重的乡亲们准备了米面油，还有窗花对联，派工作组上门了解大家的难处，精准帮扶。听说年后乡上还要举办养殖技能和电焊技能培训，李树军二话不说报了名。“技多不压身，将来咱把牛羊放到合作社，还能出去打工，又是一份收入。”谈笑间，李树军信心满满。

转眼已是傍晚，远山烘托出点点星辰，草原上飘起淡淡炊烟，把牛羊赶到圈里，李树军也卸去了一天的疲惫，回到屋里，又往火炉里添了几块牛粪，蓝色的火苗跳得更旺了。

云南怒江——

巡回义诊进社区

群众过上健康年

“快过年了，州里的医生来社区给大家义诊，让大伙儿过个健康年！”春节将至，一个好消息在云南省怒江傈僳族自治州泸水市城墙坝易地扶贫搬迁安置点和谐社区里传开了。

“这两天腰痛得厉害，要不去看看？”50岁的居民四马命是从泸水市洛本卓乡色德村搬迁到城里的脱贫户，患有腰椎间盘突出。为了迎接春节，这两天她忙着打扫家里卫生，外出置办年货，腰痛的老毛病又严重了。

下午2点，社区广场人头攒动。广场边，整齐摆放了一排医生的介绍展板。骨伤科、内科、儿科……当天参加义诊的14名医生，都是从上海来怒江帮扶的医疗专家。

跟着医护人员的导诊提示，四马命来到骨伤科的就诊区域，接待她的是上海市中医医院对口支援怒江州中医医院医疗队队长，骨伤科陈林医师。

详细询问了四马命的身体情况，陈林开始给她做针灸和手法按摩。“不要久站久坐，少提重物。”陈林一边治疗，一边告知她生活中的注意事项，宣讲健康帮扶政策：“保守治疗只能起到缓解作用，有空去医院检查下，有医保能报销，花不了太多钱。”

20多分钟的治疗很快结束，四马命惊喜地发现腰部疼痛得到明显缓解，身体也轻松许多。

“谢谢医生，腰不痛了，这下能过个好年了！”四马命连连道谢。

城墙坝社区的义诊活动从下午2点持续到6点，陈林和其他上海援助怒江医疗队的成员接待了500多名前来问诊的社区群众。看到大家喜悦的面孔，陈林觉得辛苦点也值得。

据了解，为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步做好东西部协作结对帮扶工作，自2021年9月15日起，上海市累计派出14名医护人员，对怒江州的5家医院开展医疗帮扶。

春节将至，上海援助怒江医疗队在当地卫健部门和援助单位的支持配合下，先后前往怒江州兰坪白族普米族自治县、福贡县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市的4个易地扶贫搬迁安置点，计划开展为期一周的巡回义诊活动，为脱贫群众提供医疗诊疗服务、免费发放药品、宣讲健康知识，帮助脱贫群众过一个健康年、暖心年。

《 人民日报 》（ 2022年01月25日 14 版）