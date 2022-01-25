保洁阿姨的琴声为何动人

有了更多免费开放的场馆，有了更多精准的文化惠民活动，热爱知识和艺术的种子，才能更加蓬勃地生长起来

不久前，清华大学艺教中心新年联欢会上，保洁员邢国芹上台弹奏钢琴曲《我的中国心》，台下掌声雷动。视频上传网络后，“清华保洁阿姨弹奏我的中国心”上了热搜。“知识为所有人敞开大门”“平凡的岗位也可以闪闪发光”……这是网友们的感动。

保洁阿姨的琴声为何打动了这么多人，仔细想想，耐人寻味。

感动首先源于热爱。55岁的保洁阿姨，身穿工作服、双眼微闭，手指在黑白琴键上跳动，这幅画面就是对“热爱”的生动诠释。邢国芹的学琴经历，没有咬咬牙的坚持，只有沉醉其中的享受。她接受采访时表示，自己不懂乐谱，每天工作结束后就在一台长期不用的“走音”钢琴上摸索，“今天弹得不好，明天继续练”“弹得肯定不准，但我很开心”。

艺术技巧也许有门槛，但人们对美好事物的热爱是平等的。“我家洗砚池边树，朵朵花开淡墨痕”，热爱加上坚持，往往会产生不可思议的成果。于个人而言，这种热爱是提升自我的动力；于社会而言，这种热爱能汇聚成向上向善的文明风尚。

感动背后也有社会情绪的共鸣，那就是人们对更丰富的精神文化生活的向往。不仅是邢国芹，身处平凡岗位的普通人，因为热爱而坚持学习的故事屡屡刷屏：农民工吴桂春在东莞图书馆留言，“想起这些年的生活，最好的地方就是图书馆了”；3年背诵1.5万多个外语单词，北京大学保安许文龙“不管在什么岗位上，都要学习”；8年创作100多幅粉笔画，南京大学宿舍管理员吴立娣“拿起扫帚是生计，拾起画笔是生活”……他们的“不务正业”，获得的往往是赞美和鼓励，这是社会情绪的正向振荡。

感动之余，保洁阿姨的琴声也引发思考：像邢国芹一样对艺术、对知识心怀热爱的普通劳动者还有很多，怎么才能为他们创造更多的有利条件？

继续完善公共文化服务体系，升级精神文化供给能力是应有之义。目前我国所有的公共图书馆、文化馆、文化站、美术馆和90%以上的博物馆已免费开放，“十三五”期间中央财政每年投入资金20多亿元，用来支持基层公共文化场馆免费开放。按照“十四五”规划纲要的部署，要创新实施文化惠民工程，提升基层综合性文化服务中心功能，广泛开展群众性文化活动。

有了更多免费开放的场馆，有了更多精准的文化惠民活动，热爱知识和艺术的种子，才能更加蓬勃地生长起来。

《 人民日报 》（ 2022年01月25日 12 版）