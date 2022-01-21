为什么餐前半小时吃苹果有利于降低餐后血糖？

苹果素有健康之名，不过，有关苹果该什么时候吃，有各种说法。有的说“早上金苹果，晚上烂苹果”，也有说法称“餐前餐后都不能吃水果，水果只能两餐之间吃”，不同的说法，让人们感到迷茫。

所谓餐前餐后不能吃水果的说法，主要是考虑到一些胃肠疾病患者的特殊情况。对消化能力良好的健康人来说，水果作为凉菜入菜也好，饭前饭后吃也好，都没有妨碍健康的可靠证据。有实验研究发现，早餐前30分钟吃含15克碳水化合物的苹果，就有降低餐后血糖的好处。

饭前先吃苹果的GI值

下降最明显

苹果米饭同时吃位居第二

为了公平起见，这项实验中比较血糖反应的高低，是按等碳水化合物来操作的。

第一组，直接吃含50克可利用碳水化合物的白米饭。

第二组，吃含15克可利用碳水化合物的苹果，同时吃米饭。不过这米饭是减量的，扣掉了15克可利用碳水化合物，最后总的碳水化合物还是一样多，都是50克。

第三组，先吃含15克可利用碳水化合物的苹果，从吃苹果的时间开始算，30分钟之后再吃米饭。这米饭也是减量的，和第二组一样多。

第四组，先喝含15克可利用碳水化合物的糖水，其中糖的种类和含量与143克苹果是一样的，也是8.3克果糖和6.7克葡萄糖。30分钟之后再吃米饭，这米饭也是减量的，和第二、三组一样多。

研究结果显示，如果用一餐饭的GI值来表示，那么吃米饭是82，米饭苹果一起吃是64，先吃苹果的吃法居然降低到了40！这个降餐后血糖的效果，真的是有点猛啊。先喝糖水的方法，也能把GI值降到69，不过喝糖水和吃苹果相比，效果还是差远了。

橙子、苹果和梨三种水果中

苹果降糖效果最明显，

橙子最弱

不过，可能有很多人会问：吃苹果就得少吃米饭？谁能做得到啊？如果我餐前吃个苹果，米饭一口也没少吃，还会有这种降血糖作用吗？吃梨可以吗？吃橙子可以吗？

这些问题，研究者也考虑到了。于是，继续做了第二批实验。这次，用苹果、梨和橙子这三种冬天最常见的水果来做实验。而且，实验中的碳水化合物数量又分成了两组。

一组叫等碳水组，和上一项研究一样，吃水果之后扣减了米饭，总的可利用碳水化合物摄入量都是50克。

另外一组叫高碳水组，额外多吃水果，米饭一点都不少吃。也就是说，这一组中，吃含15克碳水的水果之后，再吃含50克碳水的米饭，总的可利用碳水化合物摄入量是65克。

在等碳水组当中，发现还是苹果的效果最好，和前面的实验没区别——餐前30分钟吃苹果，把米饭餐后两小时的餐后血糖反应降低了40%。梨就略差点，只降低了25%；橙子效果最弱，只有8%。

从餐后血糖波动的角度来说，先吃苹果的降低效果是50%。先吃橙子最弱，也有约25%，这也不可忽视了。那么，高碳水组的情况怎么样呢？因为多吃了15克碳水化合物，所以餐后两小时血糖差异不太大。先吃苹果和梨的效果差不多，分别只降了17%和20%，橙子只降了10%。

而且，即便多吃了水果，碳水总量加到了65克，和碳水数量只有50克的纯米饭餐相比，餐后的血糖波动仍然有显著降低。这个结果已经很令人惊喜了。说明餐前吃水果并不会额外升高血糖反应，而且把水果放到餐前来吃，甚至还能有效降低餐后血糖的波动。

先吃水果的饮食方式

仅限于胃肠消化功能正常的人

最后还要叮嘱几件事。

1.该研究是在健康人当中做的，还不能确认糖尿病人饭前吃苹果是否能得到同样的餐后控血糖效果。

2.先吃水果的饮食方式，仅限于胃肠消化功能正常的人。那些特别怕凉的人，容易发生腹泻的人，有肠易激综合征的人，餐前吃个苹果还是要慎重的。如果有不舒服的感觉，那就不要这么吃啦。

3.用这个方法的时候，时间的精准很重要。如果不确定用餐时间，那么“30分钟之前”也就无从谈起了。对控血糖的人来说，必须保证按时用餐，而不能时间忽早忽晚，量忽多忽少。决不能因为吃了苹果，就放任自己到点不吃饭。

4.对糖尿病患者来说，不能用食物来替代药物治疗，但也需要注意根据食物的效果来调整药物的用量。餐后血糖降低了，就得减少胰岛素和降糖药的数量，否则容易造成危险的低血糖反应。

文/范志红（中国营养学会理事，中国科协聘科学传播首席专家）