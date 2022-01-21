虚假流量泛滥 直播间里只有“假人”在玩？

随便点开一个直播间，就看到几十万甚至百万赞，几分钟卖出六七十万元的商品。直播带货如此“神话”吗？小心被忽悠！近日，深圳市智硕云科技有限公司被深圳市市场监管局处300万元行政罚款的顶格处罚，原因就是销售群控管理系统制造大量虚假访问。（中国消费者报微信公众号1月18日）

市场监管部门对这起“假人”带货的处罚依据，来自反不正当竞争法的规定：经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。

网友随便点开一个直播间就能看到几十万、百万赞，几分钟就卖出六七十万元商品的“神话”，就是技术手段的“贡献”。网上有文章介绍了群控系统的厉害：通过电脑控制，只需要1人就可以同时管理N台手机。

但是，任何技术都只能为吸粉提供条件，却决定不了粉丝和客流量。毕竟，流量和粉丝量只能由网友点击、注册或关注决定。如果商品功能不实用，或营销水平不行，什么“系统”都没法让访客和粉丝自动上门。所谓群控系统的“业绩”，靠的不是真吸粉，而是以“假人”粉丝制造的虚假流量。

从媒体调查的情况来看，很多虚假流量生意的背后，都隐藏着规模性的网络黑灰产业链。一些直播间的“热闹”场景，不少“爆款”网文的背后，也闪烁着黑灰产业链的影子。此事中的带货“假人”，其实就是“网络水军”的一个品种，本质是数字时代的“托儿”。

通过炮制虚假流量进行不正当竞争，不仅会对市场秩序造成暂时破坏，长此以往，还可能形成劣币驱逐良币效应：当虚假流量泛滥不止，成为“通行规则”，结果会不会让本分的运营者都玩不下去，就剩下“假人”跟“假人”在玩？