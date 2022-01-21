生活类vlog流行：年轻人为何爱看他人日常

前两天，我关注的一位独居博主更新了一条生活vlog。视频中，博主分享了与朋友去量贩型超市囤货后的“战利品”，随后打趣地说：“就这样爸妈还担心我吃不好，他们就应该担心我吃得太好。”

尽管没有频繁“刷梗”，也多在呈现通勤、做饭、洗衣等普通人的琐碎日常，可近几年，生活类vlog还是吸引了许多年轻人的关注。不少博主轻松收获数十万粉丝，百万级播放量，甚至会全职进行“自我呈现”。那么，年轻人为何爱看他人波澜不惊、平平无奇的生活日常？这背后又折射出怎样的精神需求？

梳理这类视频，会发现一个显著特点：它们往往是熟悉感与陌生感的结合体。因为展现的是独居、租房等平凡日常，所以，受众看后不会有一种疏离感。不管是一起床先刷手机的小习惯，独自窝在沙发里看一场电影的愉悦，还是“抽个大空”来一场彻底大扫除的畅快，都能够让关注者产生群体认同与情感共鸣。

随着近年城镇化的发展，这一受众群体的规模不容小觑。以独居青年为例，据民政部的数据，2018年，我国有超过7700万名“空巢青年”，其中五分之一分布在北上广深。在工作之余，如何摆脱“一人独居，两眼惺忪，三餐外卖，四季淘宝”的单调生活模式，也成为众多独居青年的关注点。

这便涉及生活类vlog的另一个魅力：在相似的生活框架下，它们又会有注重仪式感、强调生活品质的“新鲜”一面。我在刷类似视频时，就曾“get到”开锅之类的生活小妙招，学会了酸奶杯、鲫鱼豆腐汤的做法，还意外发现了隐藏在居住地附近的宝藏小书店。年轻人喜欢看这类“岁月静好型”vlog，正是因为它们蕴含着一种积极的心理暗示：在庸常日常之外，每个人都有机会成为小小生活家，把日子过得活色生香起来。

通过自己的经历，我也意识到：这种观看的乐趣，应该成为追寻美好生活的灵感和动力，而不是成为生活本身。对通勤时间动辄一两个小时、时常加班、工作繁忙的年轻人来说，回到家往往疲惫异常，“只想躺着”。此时，生活类vlog可以成为一种提醒：繁忙的工作之外，别忘了好好经营自己的生活。很多时候，我都是在精神高度集中地写稿之后，通过看vlog实现精神的“放空”。有好多次，也是因为视频内容的灵感，让不愿起身做饭的我有了兴致，随后出门选购食材，给自己做一顿大餐。

作为一名“资深”vlog观众，我发现，这几年，生活类vlog的变现模式的确愈加成熟，很多都实现了深度商业绑定。这种模式当然有利于博主的持续内容输出，却也容易造成一种误区：视频的真实度大打折扣，许多变为由各类商品堆砌起来的伪精致生活。

比如，不少博主家里就有同款香薰蜡烛，同样精致的碗碟，相似的“爱用品”推荐环节，然后在视频下方的信息栏中打上商品链接。前段时间，如何更好区分“种草”与广告的话题，就引发了社会热议。对观众来说，这种美好情境很容易引发幻觉，以为只要手指一点，获得同款好物就拥有了同款生活，由此陷入消费主义陷阱。

可以看出，生活类vlog大火，折射的是当代年轻人对美好生活的真实向往，对生活品质、乐趣的追求。只是，这样“好好过日子”的追求不该被限定在消费主义的狭隘框架中。以观看他人的美好日常为灵感，用心经营自己的生活，才能让生活vlog产生更多正向的激励作用。