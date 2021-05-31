伴随城市化进程加快，越来越多青年人选择离开家乡和亲人来到城市打拼。此前第七次全国人口普查公布的数据显示，受人口流动日趋频繁、住房条件改善、年轻人婚后独立居住等因素的影响，中国家庭户规模继续缩小。与此相对应的现象是，单身青年群体规模逐步扩大，在一二线城市，一人独居的情况越来越常见。

怎么看待年轻人独居现象？有人将其与“空巢”、孤僻等词汇联系在一起，其实这并不准确。从媒体调查或与独居青年人群的交流可以发现，这是城市化、市场化、现代化进程中的一个正常现象。不仅在中国，“独居潮”在其他国家也广泛存在。独居青年人数不断上升的背后，既有生活成本高等现实因素，但更多是青年主动选择的结果。

越来越多青年人选择来到一个陌生的城市开启独居生活，是因为他们怀抱理想，渴望追求更好的个人发展，更喜欢的事业，更多元的社会文化、价值观和生活方式。他们认为独居是奋斗路上的一段必须经历，但这不是结果，他们依然渴望友情、爱情与婚姻。

一些青年也喜欢独居的生活状态。除去现实生活压力，相当一部分青年正在享受独居生活。他们可以借此从各种复杂的关系或生活负担中暂时探出头来缓一口气，他们喜欢这种生活自由、经济独立带来的满足感。

不可否认，长期的独居生活给青年人带来的压力也不小。比如，一些年轻人的社会关系可能变得更疏远，遭遇烦恼和困难时面临的心理压力会更大。对社会来说，青年长期独居生活会加剧生育率下降等问题。

因此，对于独居青年群体，既要充分尊重、理解和支持他们自主选择个人生活状态的权利，又要给予更多的关注和帮助。很多青年人初入职场、社会，面临多重生活压力、心理压力，需要相关部门在住房、生育、教育、医疗等方面加大保障扶持力度，也需要共青团、工会、妇联等组织多做工作，关心他们的精神状态、思想变化，为有需要的独居群体提供身心健康、婚恋咨询、个体和家庭理财等方面的服务。同时多开展一些有助于提升青年社交能力和动力的活动。总之，社会各相关方应担负起为年轻人创造出一个良好环境的责任，让他们真正能够勇敢地自主选择更适合自己的生活方式。

独居青年也应该在磨砺中尽快成长成熟。独处也是一种能力。有学者认为，拥有独处的能力，是一个人情感成熟的重要标志之一。即使在无人知晓、没有监督的“闲处”，独居青年依然要怀有对生活的敬畏之心，自律自重。

独居青年更不要封闭自己，除了休息时间外，应多与他人沟通、多参与社会活动；拒绝消极情绪，面对困境和挫折要积极面对，在思想上保持昂扬之志；还要勇于迎接挑战，以更高眼界、更大格局看待眼前的困难和得失。只要心中有理想、眼里有光芒，永不放弃，不懈奋斗，独居青年群体就一定能在自律、自勉、自强中不断获得自我提升与自我超越。