被“攻略”困住的年轻人

熬夜也要做好攻略，不然会像“考前没复习”般焦虑。

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年轻人有多爱攻略？和朋友约饭，即便站在餐厅门口，也要先看评价再用餐；出门旅行，熬夜也要做好攻略，不然会像“考前没复习”般焦虑。攻略有如清晨的第一杯咖啡，不是必需的，却会让人浑身温暖，一扫困意。然而，攻略良莠不齐，不少人“按攻略索骥”，却“踩雷”不断。

在大连白领“皮卡丘”的眼中，攻略就是神器的代名词，挖掘新奇地点，了解未知领域，没什么比它更方便的了。不过，她的体验有时并不好。不久前她和朋友去大连市郊的山上看夜景，“小众”“有意境”是吸引她的关键词。照片中夜色下的大连灯火斑斓，温馨又浪漫。到了实拍地她才发现，山在一个荒废的公园里，夜晚的园区黑漆漆的，阴森极了。

小七是一名电视编导，坚定地说自己从不“踩雷”：“我就是做这行的，看攻略时，心里自动就把滤镜剔除了。”但是，被攻略“裹挟”，为了打卡而打卡，是她的常态。她曾为了凑齐甜品照九宫格，一天连去7家蛋糕店；为了按计划转遍景点，不惜下雨天去澳大利亚墨尔本的大洋路看海。如此大费周折的原因很简单——发朋友圈好看。

前年，沈阳开了第一家喜茶店。虽然小七喝过多次，但因为看攻略说是首家，还是决定去买。“我排了4个小时的队才买到，当你已经等了一两个小时，放弃会觉得很可惜。”回想这段经历，她说自己都觉得自己“有病”，“也不是没喝过，至于吗”。

某互联网员工小悦是攻略的“中度爱好者”，旅行、美妆、游戏……她“来者不拒”。她不认为大家被攻略困住了，所谓的“翻车”不过是因为每个人偏好不同。几天前，小悦打卡了一家西餐厅，“视野特别好，能看到央视大楼”。然而她的朋友觉得那里就是“营销的产物”，又贵又难吃。

面对年轻人与攻略的“相爱相杀”，北京师范大学讲师李慧中认为，打卡是贴标签的一种方式。虽然为了一杯奶茶要排队几个小时，但是发朋友圈、收到点赞带来的心理效应，和去一家普通餐厅是不同的。李慧中用最佳区分理论来进一步解释，“打卡后，人身上特定的标签会增强，同圈子里的人对你会有更积极的评价”。

李慧中说，对陌生环境的不确定性也会促使人做攻略。而做攻略的过程中，人会投入大量心血，期待会随之变高，如果发现实地和想象不符，也会更失望。同时，她认为财力也是困住年轻人的原因，以游乐园为例，“一天内把所有项目玩遍是很累的，但如果我重复购票，每次玩的项目少些，体验会更好，这种情况下用攻略来提高效率就不再必要。”

为了不被攻略“裹挟”，不少人另辟蹊径，开启了“反攻略”模式：避雷、拔草小组不断涌现，甚至开发出了隐藏攻略。隐藏攻略并非商家私藏商品的合集，而是网友们根据产品特点，自行开发出的新品做法、产品新功能、景区新玩法等。例如，点一杯抹茶冰沙，加蛋糕酱、红豆沙和芋圆，就可以得到一个全新饮品——抹茶红豆蛋糕奶茶；将苹果手机按“设置-辅助功能-触控-自定操作-轻点两下or轻点三下-截屏”设定后，只需敲击手机背部就可截屏。

李慧中认为“反攻略”有两种形式，一种是“避坑”，即把负面信息作为决策的依据，“这和攻略相似，换汤不换药”。而另一种则呈“倒U型曲线”状，“就像肌肉紧张到一定程度后，自然会放松”，人在有一定经历后，会更注重个人体验。

现在，“皮卡丘”依然会使用攻略，但不会过度信任。有时她也会不看攻略出游，但仅限熟悉的地方。

小七现在很少看攻略了，虽然到陌生的地方会有些忐忑，但这让她对出游更期待。她曾偶遇一对男女在吧台前谈笑，“昏黄的灯光下，像极了电影场景”。小七觉得这个画面很幸福，当即拍照给他们看。被“偷拍”的小姐姐很开心，还请小七把照片发给她。小七说，“相比于人人相同的攻略，这些意外才是你的专属记忆”。