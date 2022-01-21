营养餐带来了什么改变（人民时评）

营养改善计划不仅提升了农村学生健康素质，对促进儿童全面发展、均衡成长也有重要意义

学生的营养状况，事关他们的健康成长，也关乎国家的未来。为提高农村学生的营养健康水平，2011年我国启动实施了农村义务教育学生营养改善计划。前不久发布的评估报告显示，截至2020年底，该计划已覆盖农村义务教育阶段学校超过13万所，近3800万农村孩子吃上了营养餐。这样的成绩值得振奋、令人欣慰。

一餐饭的改变，能带来什么？它按下了农村孩子增强体质的“快进键”。监测数据显示，与2012年相比，2020年欠发达地区受益农村的15岁男生、女生身高有显著增加。它也是弥合城乡差距、增进社会公平的“助推器”。计划实施10年来，欠发达地区农村学生各项健康指标与全国平均水平的差距进一步缩小。它还是中国落实联合国2030年可持续发展议程的生动注脚。这一全球规模第三的校餐计划，提升了义务教育巩固率，不仅赢得国际社会的赞许，也成为观察中国扶贫经验的一个重要窗口。

小小一餐饭，惠及大民生，这些可喜变化离不开多方面的共同努力。实打实的“真金白银”为计划落实提供了可靠保障。计划实施以来，膳食补助标准不断提高，每提高1元，意味着中央财政每年多增加约30亿元支出；10年来，中央财政累计安排学生营养膳食补助资金近2000亿元，为保障学生营养提供了坚实后盾。数以万计坚守在农村教育一线的教师、校长、食堂工作人员等，有力推动了营养改善计划的实施；而公益组织、企业机构等的积极参与，则为改善就餐条件、优化营养搭配等汇聚了更多力量。可以说，正是宏观政策的有力保障和微观主体的锲而不舍，这项计划才能取得良好的效果。持续激发全社会的积极性，让更多人都来为营养餐出把力，这是推动营养改善计划行稳致远的必由路径。

与10年前相比，农村学生的健康素质有了长足的进步，但也要看到，持续改善农村学生营养状况是一项长期任务，仍需持之以恒、久久为功。特别是随着社会发展，营养改善的覆盖人群、质量要求等均发生了新变化。比如，在过去相当长一段时间内，在读阶段农村儿童是营养改善计划的主要受益者，但有研究表明，学龄前阶段的营养状况对一个人的成长发育同样关键。正因此，贵州等一些地方探索将营养改善计划向农村学前教育延伸。再比如，计划的顺利实施，让一些农村学生实现了从“吃不饱”到“吃得饱”，但在营养改善过程中，油盐超标、超重肥胖等现象也在悄然浮现，如何提高营养改善计划质量，助力农村学生从“吃得饱”到“吃得好”，成为新的课题。正如一位专家所言，“十年树木，百年树人”，10年对一棵树的成长或许足够了，但对孩子体质的改变、对百年树人的进程来说还只是个开始，需要大家继续努力，不能懈怠。

少年强则国强。营养改善计划不仅提升了农村学生健康素质，对促进儿童全面发展、均衡成长也有重要意义。不断提升计划实施水平，让更多农村儿童吃上更好的营养餐，我们就能进一步促进祖国的“花朵”茁壮成长，不断蓄积走向未来的力量。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 05 版）