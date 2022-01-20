浙江省消保委发布春节消费提示：办卡续费要谨慎

人民网北京1月20日电 （记者乔业琼）2022年虎年春节即将到来，采购年货、出行聚会等消费将迎来新一轮高峰，为了让广大消费者能够度过一个健康祥和的新春佳节，浙江省消保委发布春节消费提示，提醒消费者在春节期间既要遵守疫情防控规定，也要做到绿色、低碳、理性消费，拒绝铺张浪费。

疫情防控不松懈，个人防控莫大意。当前疫情形势依然严峻，新型变异株不断出现，呈现局部高度聚集、全国多点散发的情况，消费者要密切关注全国各地疫情防控政策，非必要不前往中高风险地区。尽量减少团拜、婚庆宴、满月宴等各类群体聚集性活动，提倡线上拜年，居家文明过节，降低聚集性风险。外出时要做好个人安全防护，戴口罩、勤洗手、勤消毒、勤通风，保持社交距离，减少触碰公共设施。

进口食品要留心，境外快递要消毒。选择线上采购进口食品的消费者，收到境外快递时要正确佩戴口罩和一次性手套，尽量在户外拆件，避免直接接触，做好全面消毒清洁。

合理点餐不浪费，“预制菜”安全要消毒。经营者和消费者要共同遵守《反食品浪费法》，树立“浪费可耻，节约为荣”理念，倡导理性、文明、绿色健康的消费观念。点菜时不贪多、不剩余，做到合理膳食、按需点餐，落实“光盘行动”，拒绝“舌尖上的浪费”。选择购买“半成品年夜饭”或“预制菜”的消费者，要注意选择品牌和正规厂家(商家)的新鲜产品，不要盲目囤积，应尽快食用，尤其注意生熟分开避免交叉污染，不要反复化冻，引起食物变质。

服务消费提前约，办卡续费要谨慎。春节期间，家政、洗车洗衣、美容美发等行业的部分商家价格上涨，建议消费者提前预约，做好计划，尽量避开“过年价”。要选择明码标价的店家，能有效避免消费纠纷。春节前后也是服务行业充值办卡的高峰期，消费者要审慎了解商家的资信情况，注意充值金额不宜过大，续费时间不宜过长，不要轻信商家的口头承诺，要签订书面合同，明确预付卡的有效期限、优惠承诺、使用范围、退款条件和违约责任等信息。

浙江省消保委提醒消费者，购买商品或接受服务时，谨记索要并妥善保留有效凭证。若发生消费纠纷，可先与经营者协商解决，协商不成的可依法向有关行政管理部门或当地消保委组织投诉，依法维护自身的合法权益。