如何提升生育水平？专家：推进性别平等 促进家庭发展

人民网北京1月20日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委就贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的进展和经验做法情况举行发布会。

会上，中国人民大学人口与发展研究中心副主任宋健介绍，目前全世界大多数国家和地区都面临着低生育率的挑战，也分别采取了各种措施来应对低生育率。大概可以分为三类：第一类是时间支持的措施，包括产假、育儿假、陪产假等相关的假期制度。第二类是经济支持，包括给儿童的津贴、给家庭的津贴以及给父母的各种照护津贴，还有税收减免的政策。第三类是服务支持。服务支持政策包括社区的托幼、公立托育机构、居家帮助、课后照顾等等。

对于如何借鉴发达国家，包括欧洲、日韩等国应对低生育率的经验，宋健表示，由于各国的经济、政治、文化背景不同，政策采取的侧重点不同，效果也是不一而足的。“如果对中国有所借鉴，可以发现，推进性别平等的、平衡工作家庭冲突的以及促进家庭发展的这些政策，对于生育水平的提升都有所助益。”

“当前，我国正在深入研究和借鉴国际上的成功经验，因为中国从1992年以后生育率也降到了更替水平以下，我们现在所采取的发展普惠托育的政策，在各地已经修订的人口与计划生育条例里延长产假、设置育儿假等，这都是对其他国家经验的借鉴。但是中国的人口是有非常庞大的体量，中国也有自己独特的国情，有些经验不能照搬，所以我们要采取符合国情的措施，特别是从地方入手来探索自己的经验。”宋健说。